B 73-cheftræner, Umid Ghadimi, har jævnligt haft DBU?s turneringsansvarlige i røret de seneste uger for at blive klogere på de forskellige op- og nedrykningsscenarier. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: I B73 Slagelse holder de vejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I B73 Slagelse holder de vejret

Sport Sjællandske - 29. juni 2021 kl. 06:29 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Der er nogle neglebidende dage i vente i den lille Slagelse-klub, B 73, der på onsdag - cirka klokken 21 - får en endegyldig afklaring på, hvorvidt de for første gang i klubbens historie kan kalde sig Sjællandsserie-klub.

Det tumultariske op- og nedrykningspuslespil med utallige mulige scenarier på tværs af landsdelens serierækker har til tider været nærmest umulig at overskue for de mange klubber, vis skæbne har været overladt til diverse udfald andetsteds.

Det gælder også for B 73, der den seneste måned er blevet sendt ud på lidt af følelsesmæssig rutsjebanetur. Med en sejr i sidste spillerunde over BK Avarta og en slutplacering som nummer to i Serie 1-oprykningsspillet lignede det for tre uger siden, at B73 Slagelse ville være at finde i Sjællandsserien efter sommerpausen. Resultaterne i Danmarksserien og Sjællandsserien har dog ikke flasket sig ideelt for holdet, hvorfor historieskrivningen fortsat lader vente på sig.

Hvis champagnepropperne skal poppes i oprykningens-tegn, så står holdet i den situation, at de i første omgang er afhængige af, at der i Sjællandsserie-oprykningskampen tirsdag aften mellem Glostrup FK og Solrød FC scores minimum ét mål til bare et af holdene.

Den ganske prekære situation skyldes, at BK Skjold, Solrød FC og Glostrup FK er i gang med et slutspil, hvor denne sæsons to'ere i henholdsvis Københavnerserien og de to Sjællandsserie møder hinanden i tre kampe i kampen om én enkelt oprykningsbillet.

Efter Solrød og Glostrup spillede 2-2 og 0-0 i deres respektive kampe mod BK Skjold, ja så er det kun et 0-0-resultat, der kan sende BK Skjold op i Danmarksserien.

Og grundet de tre klubbers geografiske placeringer, så vil en oprykning til enten Glostrup eller Solrød altså frigive en »ekstra« plads i næste sæsons Sjællandsserie.

Regnestykket stopper dog ikke her. Hvis det skulle blive tilfældet én scoring Solrød og Glostrups opgør, så kan vestsjællænderne nemlig krydse fingre nok en gang, når sidste spillerunde af Danmarksseriens nedrykningsspil bliver afvikles onsdag aften klokken 19.

Her er Slagelse-holdet, afhængige af, at BK Union eller Taarnby FF tager del i Danmarksserie-blodbadet i stedet for Ballerup-Skovlunde, som ligger på den øjeblikkelige niendeplads, der udgør den sidste nedrykningsplads. Og her vil der være drama til det sidste, da Ballerup-Skovlunde og BK Union ligger a point og med samme måldifference. Det er derfor inden sidste spillerunde kun antallet af scorede mål, der skiller de to hold, hvor BK Union indtil nu har været skarpest.

Regnskabet er igen et spørgsmål om klubbernes forskellige tilknytninger til den Sjællandske sports-geografi. En Ballerup Skovlunde-nedrykning vil nemlig optage én plads mere i Sjællandsserien kommende sæson - den plads B 73 meget gerne skulle udfylde. En nedrykning til enten BK Union eller Taarnby FF vil derimod sende et af de to hold ned i Københavnerserien, som således vil efterlade en plads åben til B 73 Slagelse i Sjællandsserien.

Taarnby FF tager i deres opgør imod Greve. BK Union tager imod fynske Otterup, imens B 73 Slagelse skal håbe på, at de lokale drenge fra Vordingborg ikke præsterer en god kamp, når de møder Ballerup-Skovlunde på udebane.