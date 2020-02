Evan Fitzner og de øvrige Team FOG Næstved-spillere skal være skarpe både i forsvar og angreb, hvis det skal blive til sejr over Svendborg Rabbits i kaninernes hule onsdag aften. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Hver kamp er guld værd

Sport Sjællandske - 12. februar 2020 Af John Ringstrøm

Der resterer seks kampe i basketligaens grundspil for Team FOG Næstveds vedkommende, så det snerper til i Pro A-toppen, hvor Randers, Bakken Bears og Horsens IC har sat sig på kamoen om de tre første pladser.

Kampen om fjerdepladsen er reduceret til et opgør mellem Svendborg Rabbits og Team FOG Næstved, som begge har 20 point. Fynboerne har dog den fordel, at de har spillet to kampe færre end sydsjællænderne, så skal sidstnævnte have en chance for at nå den fjerdeplads, der kan skabe et bedre udgangspunkt i slutspillet, skal det blive til gevinst i HK Midt Arena i det sydfynske onsdag aften.

Men umiddelbart er placeringen ikke det allervigtigste tema for Team FOG-træner Arnel Dedic.

- At nå top-4 er ikke det vigtigste for os lige nu. Det vil selvfølgelig være fint, hvis vi kan nå det, men vi koncentrerer os primært om de kommende playoff-kampe og hvordan vi forbereder os til dem, siger Dedic.

Hans mandskab har endnu tilgode at slå et Pro A-hold på udebane. Faktisk er det blot blevet til en enkelt sejr over et af holdene fra ligaens bedste halvdel, da Randers blev besejret hjemme.

Til gengæld har sydsjællænderne vundet alle opgør mod Pro B-hold, hvor Svendborg omvendt har præsteret at tabe hjemme til Værløse i november og ude til Wolfpack i starten af sæsonen.

I de indbyrdes opgør har Svendborg en klar føring med 2-0 i ligakampe, men i januar lykkedes det Team FOG Næstved at vinde i det sydfynske i pokalkvartfinalen.

Det er også blevet til gode præstationer mod blandt andre Horsens IC og Bakken Bears efter nytår, så Arnel Dedic er fuld af fortrøstning.

- Drengene er kommet tættere på hinanden og forstår hinanden bedre. Vi har efterhånden fundet ud af, hvad vi kan, og der er potentiale i holdet, konstaterer Team FOG Næstved-coachen.

Særligt mod Bakken Bears forrige søndag viste Team FOG Næstved noget af det potentiale, der i sidste ende kan give medaljer. Aarhusianerne vandt kun med et enkelt point og det er noget, Arnel Dedic kan bruge fremadrettet.

- Hver kamp er guld værd for os. VI finder ud af, hvad vi kan og hvor vi står. Hver eneste hårde kamp for os er med til at gøre os bedre. I Svendborg har vi også en idé om, hvad vi skal. Vi ved, at de kommer ud til kampen med højt tempo og vil presse os hårdt over hele banen, vurderer Arnel Dedic.

Svendborg Rabbits har holdt en længere kamppause end Team FOG Næstved. Fynboernes sidste kamp var 25. januar, hvor de tabte med seks point hjemme til Horsens IC.