Se billedserie - Der er tre år til OL i 2024, og derefter evaluerer vi og finder ud af, om vi tager en periode mere, siger Line Grubak, der samarbejder med Thomas Sikora om sine mål. Foreløbig er den 25-årige slagelseaner blevet skarpere - både i blikket og fysisk. Privatfoto

Hovedet er endelig helt med igen

Sport Sjællandske - 03. juni 2021 kl. 06:04 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I begyndelsen af august 2019 faldt Line Grubak af hesten under de åbne tyske mesterskaber i moderne femkamp i Berlin, og siden har vestsjællænderen ikke deltaget i en konkurrence i sin elskede kombinationssport.

Faldet resulterede i en voldsom hjernerystelse med hovedpine, synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og træthed til følge, og generne har gjort det svært for hende at passe sin træning.

Men nu lysner det endelig for den tidligere nordiske mester, og efter to års pause stiller den 25-årige slagelseaner op til et stævne i Bern i Schweiz i den sidste weekend i juni.

- Jeg glæder mig til at komme afsted. Jeg har kunnet træne fornuftigt det sidste stykke tid, og jeg er klar. Formen har aldrig været bedre, så jeg glæder mig til at prøve det hele af, siger Line Grubak, der ikke hænger sig så meget i selve resultatet ved sit comeback.

- Det vigtigste er at komme ud og få en god oplevelse og levere. Og kroppen har det godt, så det burde gå fint, siger hun.

Selv om der er gået to år, siden Line Grubak sidst konkurrerede i alle fem discipliner - svømning, fægtning, ridning, løb og skydning - har hun på ingen måder mistet lysten til sin sport.

- Det er der ingen sandsynlighed for kommer til at ske. Jeg er nærmere blevet bekræftet i, at det er det rigtige, jeg gør, siger Line Grubak, der har brugt den ufrivillige ventetid på at få mere struktur på sin karriere.

For nogle år siden flyttede hun til Aarhus for at studere, og nu har hun fået selskab i »smilets by« af Thomas Sikora.

- Han var min løbetræner i Slagelse, og nu er han flyttet herover og har taget styringen. Jeg har trænere i de forskellige discipliner, men Thomas koordinerer det hele. Jeg har kendt ham, siden jeg begyndte på femkamp, og han ved, hvad jeg har brug for - og hvornår, siger Line Grubak.

- Det sidste år har jeg fået sat tingene mere i system og har fået nogle gode miljøer at træne i. Det betyder meget for træningen, at man kan lide at være der. Det er jo ikke altid mega fedt at træne klokken 5 om morgenen..., siger hun med et grin.

- Jeg bliver presset hele tiden og formkurven peger bare opad. Jeg er blevet fysisk stærkere - og lettere - og jeg både løber og svømmer hurtigere. I fægtning har jeg også »fået hovedet med« og har mere overskud til at tænke, inden jeg gør noget dumt.

Den nye struktur på træningen har også smittet af på de sportslige fremtidsdrømme.

De er nu blevet til et regulært mål.

- Det er officielt, at jeg går efter OL i 2024, og nu laver vi en plan for, hvordan det skal ske. Så det er blevet mere seriøst, og fra bare at være noget jeg har snakket om, så kommer det fandeme til at ske..., siger Line Grubak.

Og så er Thomas Sikora tovholder på projektet og planlægger stævner, træningslejre og andre praktiske opgaver.

- Så jeg kan koncentrere mig om at træne og behøver ikke tænke på alle de ting, som jeg ikke synes er sjove. Thomas skal også med til Schweiz, for der er mange løse ender, når man skal konkurrere i fem discipliner, siger Line Grubak, der er glad for opbakningen.

- Det er dejligt, at der er en anden, der tror på mig. Så nu har jeg også et ansvar over for ham, og det er fedt. Jeg kan mærke, at jeg flytter mig og får mere tro på, at jeg kan. På en måde er jeg nok blevet mere voksen og selvsikker. Nu synes jeg, at jeg er pissegod, mit niveau har rykket sig, og jeg er dygtig til det, jeg laver. Og nu vil gerne ud og vise det, siger hun.

Foreløbig gælder det om at tage små skridt i den rigtige retning. Og selv om hovedet i det store og hele er med igen, så er der stadig udfordringer.

- Der er dage, hvor jeg har virkelig ondt, og jeg kan også godt blive svimmel, når jeg rejser mig op - og føle at jeg er ved at besvime. Men man lærer at tilpasse sig, og man kan vænne sig til rigtig mange ting, siger Line Grubak, der kan holde de værste gener stangen med en middagslur.

- Jeg sover lidt mere end tidligere, og tager lige en lur på 20-30 minutter hver dag. Det er virkelig dejligt, siger hun med et grin.

Tiden må så vise, om Line Grubak kommer sovende til OL i Paris.

Nogle af OL-pladserne bliver fordelt ved EM i 2024, mens der også er en chance for at kvalificere sig via verdensranglisten.