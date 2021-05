John Axelsen havde det helt store smil fremme efter sin hole in one på 16. hul ved Made in HImmerland. Efter to runder er Sorø-spilleren på 14.-pladsen i Europa Tour-turneringen. Foto: Made in Himmerland

Hole in one på Himmerland Hill

- Jeg vil ikke sige, at jeg er helt uimponeret, men jeg er et andet sted i min karriere. Jeg kan godt mærke, at jeg føler, at jeg hører lidt mere til herude nu, end jeg gjorde de første to gange, siger John Axelsen, der helst ikke vil udpensle ambitionerne for weekendens to finale- runder.