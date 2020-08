Mikkel Jensen og Holbæk blev et af de tre sjællandske hold, der trak nitten i forhold til at ryge over i 2. division vest. De to andre blev Frem og B93. Foto: Mie Neel

Holbæk trak nitten blandt de lokale hold

- Jeg er okay tilfreds med at blive i øst. Det bliver en hård pulje, men det ville det blive uanset hvad. Der skal nok blive nogle fede kampe. Nu kommer der nogle lokalopgør. Vi kunne ikke få alt opfyldt, men vi ville jo gerne have haft Holbæk med i østkredsen. Hvis vi helt selv kunne vælge, ville vi gerne have haft lokalkampe mod Holbæk, siger Ulrik Balling.

Slagelse blev som det første hold trukket op af bowlen til at skulle spille i øst, så her nåede sportschef Søren Andersen aldrig af få sved på panden. De to Roskilde-hold kom også hurtigt ud af farezonen for at ryge i vest, men Næstved var tæt på at ryge med vest på. De grønne blev nemlig først trukket op som næstsidste hold. Længe så det faktisk ud til, at både Nykøbing og Næstved kunne ryge med i vestkredsen, der ville have været lidt af en dynamitpulje.