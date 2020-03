Christian "Krølle" Klausen gjorde comeback for Slagelse i 0-0-kampen mod Holbæk. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk og Slagelse delte i porten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk og Slagelse delte i porten

Sport Sjællandske - 08. marts 2020 kl. 14:49 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et råkoldt stadion i Holbæk Sportsby blev der ikke scoret i forårspremieren mellem Holbæk og Slagelse. Det forblev en kende uforløst for begge hold i et opgør, som blev præget en af stærk vind.

I første halvleg havde Holbæk vinden i ryggen, mens Slagelse havde fordel af medvind i anden halvleg. Særligt efter pausen blev det tydeligt, at vinden spillede ind. Slagelse fik via et vedvarende pres tilspillet sig overtaget i en kamp, der havde været mere lige inden pausen. Det resulterede imidlertid ikke i de store åbne chancer. Slagelse såvel som Holbæk var i flere situationer ved at skabe gode chancer, men i de fleste tilfælde løb det ud i sandet. Hos hjemmeholdet kunne Mikkel Jensen med lidt mere skarphed have skabt sig selv en rolle som matchvinder, mens Isaac Kannah savnede samme skarphed for gæsterne i flere situationer, hvor han valgte den forkerte løsning.

Tættest på en scoring var Slagelses Martin Jensen, da han omkring den halve time vendte godt rundt i feltet og bankede bolden på den ene stolpe. Begge hold havde ligeledes pæne chancer efter hjørnespark, men det ligner en fællesnævner for Holbæk og Slagelse, at målscoring kan blive et problem i foråret.

For Holbæk