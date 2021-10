Høj puls i lokalopgøret

Dermed kunne vestsjællænderne sætte sæsonens to første point ind på kontoen, mens de sydsjællandske værter kunne konstatere, at det heller ikke var tredje gang, der var lykkens gang.

Slagelse var fortjent foran 13-9 ved pausen, men i begyndelsen af anden halvleg forvandlede hjemmeholdet 10-15 til 16-16 - blandt andet på et par flotte aktioner af Maria Boenstedt på venstre back - og med et kvarter igen gjorde Sara Skytt det endda til 17-16 på kontra.

- Vi talte om, at der kunne ske to ting. Enten ville vi knække den, eller også kom de op igen. Hvis det sidste skete, så var det vigtigt, at vi holdt vores aftaler, og spillerne skal have ros for, at de ikke gik i panik, siger Sebastian Hedemand.