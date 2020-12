Mathias Bak Christensen fik ikke helt det gensyn med Næstved Hallen og Team FOG Næstved, som han havde håbet på. Værløse-spilleren og holdkammeraterne måtte rejse hjem med et nederlag på 84-68. Foto: Simon Ydesen

Høge blev vingeskudt i Næstved

07. december 2020 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved besejrede Værløse Blue Hawks med 84-68 efter en meget afvekslende kamp, hvor der helt frem til sidste quarter var spænding om udfaldet.

Inden kampen mellem Team FOG Næstved og Værløse hyldede Team FOG de to klubbers danske landsholdsspillere for den historiske indsats i de to sejre over Litauen og Tjekkiet i de nylige EM-kvalifikationskampe.

Det betød, at Værløses Mathias Bak Christensen fik en buket blomster. Den burde han måske have givet sin træner Susie Heede-Andersen sammen med en undskyldning for en mangelfuld indsats i første halvleg. Den tidligere Team FOG Næstved-spiller fik ikke det glædelige gensyn med sin tidligere hjemmebane, som han havde håbet på.

Første halvleg var en underlig forestilling. Med fem minutter tilbage af første halvleg var Team FOG Næstved foran med 38-19, og det lignede en decideret ydmygelse Værløse Blue Hawks. På forunderlig vis kom udeholdet dog tilbage i kampen, og ved pausen var de nordsjællandske gæster blot bagud med 44-38.

Det blev endda tættere efter pausen, da stillingen på et tidspunkt var 53-52. Nu var Mathias Bak Christensen vågnet op til dåd, og han fandt vej til nettet flere gange i løbet af de første minutter efter pausen.

- Jeg ved ikke helt, hvad der gik galt i første halvleg, men jeg fik talt med vores mentaltræner om det, og det virkede for, jeg kom da ud og spillede en nogenlunde anden halvleg, siger Mathias Bak Christensen.

Han og resten af Værløse Blue Hawks mistede imidlertid sit opbyggede momentum kort inde i sidste quarter, og så løb Team FOG Næstved for anden gang i kampen fra gæsterne på scoringstavlen.

- Team FOG var bedre end os i dag. De havde lidt mere størrelse og fik derfor taget alt for mange angrebsrebounds på os. Det er noget, vi skal gøre bedre i de kommende kampe, men generelt spillede vi ikke vores bedste kamp. Vi fik kun scoret 68 point, og det siger meget godt, hvad det var for nogle udfordringer, som vi havde, siger Mathias Bak Christensen, der i sidste ende var glad for at være hjemme i Næstved igen, hvor hele familien var mødt op for at støtte ham.

- Det var meget sjovt at være tilbage her i hallen, men jeg ville gerne have gjort det bedre, siger Mathias Bak Christensen.

Én der til gengæld var tilfreds var Jeremy Williams, der blev topscorer for Team FOG Næstved med 18 point, hvilket er en del over gennemsnittet for den normale reservespiller.

- Vi spillede en god kamp. Holdet fik sat mig op til nogle gode frie skud, som jeg ramte. Det var helt perfekt, siger Jeremy Williams, der kunne byde velkommen til en ny holdkammerat i Jalen Nesbitt, der fik debut for Team FOG Næstved mod Værløse.

- Han ser god ud. Ham kommer vi til at få stor glæde af, siger Jeremy Williams.

Begge hold har gang i en travl december, og der venter vigtige kampe. Næste opgave for Værløse Blue Hawks venter søndag, når man skal en tur til Aarhus for at møde Bakkens andethold, mens Team FOG Næstved skal i aktion igen allerede torsdag, når man kører en tur til Horsens til et møde om vigtige point i toppen af rækken.