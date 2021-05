Artiklen: Hipolitos sidste forår for Næstved

Hipolitos sidste forår for Næstved

Der er fire kampe tilbage i sæsonen for Næstved Boldklubs 2. divisionshold, og når det er slut med dem, er det også slut med cheftræner Pedro Hipolitos foretagende hos sydsjællænderne.

De to parter har netop meldt ud, at de stopper samarbejdet efter denne sæson efter gensidig aftale.

Den portugisiske fodboldtræner blev hentet til klubben i august 2020 af de tidligere ejere Fabian Ernst og Alexander Quaye. Han kom fra et ophold i hjemlandet hos klubben Anadia FC og før det havde han blandt andet været træner for et par islandske klubber.