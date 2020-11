Hertz og Danmark lavede sensationen

- Vi fornemmede allerede efter første quarter, at vi kunne vinde. Det viste sig at holde stik. Vi leverede en indsats, hvor alle mand præsterede, og alle kendte sine roller, og spillede op til sit bedste, siger Philip Hertz til Sjællandske.

Han er godt klar over, at det er en historisk præstation, som det danske landshold har leveret.

- Det betyder, at vi nu er tilbage i kampen. Det er en stor ting for os alle sammen, at vi har spillet os tilbage på denne måde. Vi havde sagt, at en sejr i de her to kampe ville være en succes, og den har vi fået nu, så kampen mod Tjekkiet på søndag, får pludselig en anden betydning, siger Philip Hertz, der lavede fem point. Mathias Bak, der stammer fra Næstved, lavede imponerende 13 point.