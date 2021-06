Herlufsholm vandt 1. divisionspokalen

Se billedserie Glade Herlufsholm-spillere og trænere/ledere efter 1. divisionssejren i Vildbjerg. Privatfoto

Sport Sjællandske - 26. juni 2021 kl. 16:55 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Oprykningen til landets næstbedste række var i hus og sejren i 1. division øst var også i hus.

Men Herlufsholms fodboldkvinder gik hele vejen. Lørdag eftermiddag tog de en storsejr på 6-1 i 1. divisionsfinalen mod midtjyske Vildbjerg og kan for første gang kalde sig vinder af hele 1. division.

- I torsdags snakkede vi om, at vi ikke bare ville tage til det midtjyske og spille en sommertræningskamp. Vi ville vinde pokalen og vinde 1. division, lyder det fra en stolt sportschef Steen Hansen.

Anfører Karoline Ellegaard sad over i kampen, men modtog alligevel pokalen efter slutfløjt. Naturligvis til stor jubel for holdkammeraterne og lederne omkring truppen.

- Vi har et hold. De er lærevillige, og det, vi har budt dem, har de taget til sig, for vi har skulle spille på en lidt anden måde end tidligere. Efter en svær start på sæsonen, hvor spillerne var lidt i konflikt med deres loyalitet, fik vi afklaret det ved at spille og fokusere på fodbold. Og så har vi et stærkt set-up i 1. division, konstaterer Steen Hansen om nogle af årsagerne til, at holdet er gået hele vejen.

I finalen mod Vildbjerg er tennis-cifrene måske en anelse vildledende.

- Vi var foran 4-0 i 1. halvleg, og det var måske for meget. Det burde have været 3-1 eller 4-2. Vildbjerg havde to på overliggeren, men vi var bare sindssygt skarpe og scorede bare. Det, vi har sat op, lykkedes. Og så var det ikke bare en enkelt spiller, der gjorde forskellen, det var hele holdet, pointerer Steen Hansen.

Efter pausen var opgøret ciffermæssigt mere lige. Men alligevel satte Annica Schreiber et passende punktum ved fra distancen at smadre bolden op under overliggeren til slutresultatet 6-1 til Herlufsholm.

De øvrige Herlufsholm-mål blev scoret af Sasja Fabäch Hansen to gange, Katrine Krag-Andersen og Josefine Mejer, mens Schreiber scorede en gang mere.

Det var formelt den sidste kvindepokal til Herlufsholm Fodbold. Fra sommerferien indgår holdet som bekendt i et samarbejde med Næstved IF, så holdet fremover kommer til at hedde Næstved Herlufsholm.