Nicoline Schrøder kom på måltavlen mod Solrød, men det var ikke nok til at tage tre point. Her ses hun i aktion fra en kamp tidligere i sæsonen. Foto: Dennis Witthøft Hansen Foto: DENNIS W HANSEN

Send til din ven. X Artiklen: Herlufsholm smed føring på gulvet og tabte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herlufsholm smed føring på gulvet og tabte

Sport Sjællandske - 22. maj 2021 kl. 19:00 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Herlufsholms fodboldkvinder var foran, men endte alligevel med et nederlag på 1-2 til Solrød FC i 1. division.

Der var topkamp på menuen lørdag, da Herlufsholm gæstede Solrød. Et opgør mellem rækkens nummer to og nummer tre.

Herlufsholm kunne med en sejr lægge yderligere afstand til hjemmeholdet, og netop dette ville ikke være helt uden betydning, da rækkens to øverste hold får adgang til den nye 1. division efter sommerferien.

Det skulle også vise sig at blive et ganske underholdende topopgør, hvor man sagtens kunne fornemme, at der var noget på spil. Gæsterne kom bedst fra start og sad på det meste af spillet med bolden. Det blev belønnet efter 20 minutters spil, da Nicoline Schrøder bragte sydsjællænderne foran med 1-0. En god start af Herlufsholm, men glæden varede kort.

For kampen blev vendt godt og grundigt på hovedet mod slutningen af første halvleg. Først fik Solrøds Ika Elisabeth Ejstrup Nimb udlignet gæsternes føring efter en halv times spil, hvor Herlufsholm lavede en stor fejl i forsvaret, og det udnyttede værterne.

Blot 10 minutter senere skulle det blive endnu bedre for hjemmeholdet, da Camille Cecilie Brandt Andersen var på pletten og gjorde det til 2-1. Dermed var Herlufsholms fine start på kampen pludselig forvandlet til det modsatte.

I anden halvleg sad gæsterne også på det meste af spillet og fik også skabt nogle store chancer, men ind ville bolden ikke. Derfor måtte Herlufsholm tage fra Solrød med et nederlag på 1-2, hvilket betyder, at holdet forpassede muligheden for at øge forspringet ned til sin direkte konkurrent og modstander.

Efter kampen var det en skuffet sportschef Steen Hansen, der satte et par ord på nederlaget. Han er især ærgerlig over, at holdet selv valgte at sætte føringen over styr ved at lave et par dumme og afgørende fejl.

- Overordnet set tabte vi til os selv og ikke til modstanderen. Vi har bolden 70 procent af tiden, og vi har rigtig store chancer. Vi kommer også foran 1-0, men så laver vi en forsvarsfejl, hvor de så løber ned og scorer. Herefter bliver vi en smule shaky i nogle perioder, og der kommer en situation, hvor vi skal cleare en bold. Det får vi ikke gjort, og i stedet spiller de imellem os, og så scorer de. Så det er virkelig ærgerligt, sagde sportschefen efter kampen.

Trods nederlaget var der alligevel en smule positive ting, som Herlufsholm kunne tage med fra kampen. Steen Hansen var således tilfreds med måden, hvorpå holdet greb kampen an.

- Vi går jo ind til pausen og siger til hinanden, at vi er klart det bedste hold på banen. I anden halvleg går vi også ud og giver den gas og lægger tryk på dem. Vi har kæmpechancer, vi får slået nogle fine indlæg og kommer frem til en masse. Så vi har mulighederne, men vi får ikke gjort det færdigt, lød det fra Steen Hansen efter kampen.

Med nederlaget er Herlufsholm fortsat placeret på andenpladsen i 1. divisions slutspil, pulje 1, hvor holdet har 27 point efter de første ni kampe. Til gengæld ånder Solrød med sejren nu sydsjællænderne i nakken, da de nu er oppe på 26 point, men med en kamp mere spillet end sidstnævnte.