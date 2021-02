Herlufsholm-spillere i samråd under kampen mod FC Thy. Fra venstre er det Julia Hjørlunde Hansen, Katrine Krag-Andersen og anfører Karoline Ellegaard (16). Keeper er Mira Pastoft, der er på prøve i klubben. Foto: Dennis Witthøft

Herlufsholm-kvinder tabte til ligahold

For anden gang i denne vinter var de genopståede Herlufsholm-kvinder i aktion, da de søndag tog en tur til Billund for at møde Kvindeligaens FC Thy-ThistedQ, som vandt 3-0.