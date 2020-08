Se billedserie Janus Madsen (t.v.) og Hector Ahlgren gjorde, hvad de kunne for det unge Herlufsholm-hold, men det var ikke nok i premieren mod de gulblusede fra Væggerløse, der vandt 2-0. Foto: John Ringstrøm

Herlufsholm kom skidt fra premieren

Sport Sjællandske - 14. august 2020 kl. 22:09 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På nær to-tre undtagelser er det nærmest et U19-hold, Herlufsholm stiller med i sjællandsserien.

Fredag aften var der derfor flere debutanter, da sydsjællænderne spillede sæsonpremiere hjemme mod Væggerløse fra Falster, og på forhånd er netop de to hold vurderet til at være nogle af de hold, der skal kæmpe for at undgå nedrykning.

Den duel slap falstringene bedst fra, da Herlufsholm uden en sygdomsramt cheftræner Lars Frisch ikke havde skarpheden til at komme afgørende forbi gæsternes defensiv.

- Vi kendte ikke vores besøgstid i 1.halvleg, hvor vi ellers havde to-tre muligheder og skulle i hvert fald have ført 1-0 ved pausen, siger assisterende træner Jonas Maldorf.

Værterne gav blandt andre debut til den tidligere kontraktspiller i Næstved, Laurits Larsen, og han havde et par tilløb i de første tre kvarter, men det blev kun til tilnærmelsesvis. Også Janus Madsen var fremme og snuse til en mulighed, mens den enlige angriber Hector Ahlgren havde et par energiske gennembrud, der var lige ved og næsten at give pote. Kort før pausen var det Niclas Thimgaard, der leverede en fin afslutning.

- Vi spiller egentlig en fornuftig 1. halvleg, hvor vi i perioder er gode på bolden og overholder de aftaler, vi havde. Men det er en stejl læringskurve. Det er et ungt hold, vi har, og vi kommer slet ikke ud til 2. halvleg, erkender Jonas Maldorf.

Maldorfs tropper havde ikke meget at byde på efter pausen. Der blev ikke holdt fast i boldene, og fremadrettet var det meget sjældent, at afleveringerne fandt frem til en holdkammerat - alt for ofte unge Ahlgren helt alene i front.

Duellerne på midtbanen blev også tabt og netop sådan én førte til Væggerløses føringsmål. To-tre Herlufsholm-spillere gik op i en luftduel og tabte den til en enkelt modstander, som fik headet bolden videre til en fri medspiller i højre side.

Derfra blev der sendt et perfekt indlæg ind til Jonas Buhn, der ikke havde de store problemer med at passere Rasmus Thorslund i værternes mål.

Gæsternes føring satte ikke meget mere krudt i hjemmeholdet. Dog lykkedes det de sidste 10 minutter at få etableret noget, der lignede pres og indlæg fra kanterne, men det var for nemt for udeholdets keeper og hans forsvar at trevle op.

Rent klassisk fik falstringene så lukket kampen i 90. minut på et langt lob, da Thorslund var ude af sit mål og hans holdkammerater langt fremme. HG-keeperen havde til gengæld en flot solo-redning endnu dybere inde i tillægstiden på en friløber.

- Vi ved godt, at vi kommer til at kæmpe i bunden og derfor er det ærgerligt, at vi taber til et hold, der formentlig bliver en af vores konkurrenter dernede. Men det er vilkårene lige nu, konstaterer Jonas Maldorf.

Sjællandsserien

Herlufsholm - Væggerløse: 0-2 (0-0)

0-1: Jonas Buhn (49)

0-2: Martin Stryhn (90)