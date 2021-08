Herlufsholms 31-årige cheftræner, Mikkel Bruun, kan ånde lettet op efter tre forløsende point med hjem fra Holbæk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Herlufsholm kom på pointtavlen med storsejr i Holbæk

Sport Sjællandske - 26. august 2021

Sjællandsserienedrykkerne fra Herlufsholm har fået en noget tung sæsonstart i Serie 1 med nederlag i både første og anden spillerunde mod henholdsvis Bjæverskov og Ørslev.

De hvidblusede havde derfor hårdt brug for point i onsdagens udekamp mod Holbæk B&I, der havde indledt deres sæson med en sejr og et nederlag.

Den mission lykkedes på fornemste vis for sydsjællænderne, der dominerede kampen fra start til slut.' Magnus Kristensen åbnede scoringen for gæsterne midt i første halvleg. En advarsel til Holbæks Tarik Mourhrib lidt senere blev dyr, for Herlufsholm udnyttede overtallet til at score to gange yderligere. Anfører Mads Bo Pedersen øgede til 2-0 på et hovedstød, inden Hector Ahlgren gjorde det til 3-0.

Det lignede, at herulufsholmerne kunne gå til pause foran med komfortable 0-3, men den tidligere Næstved-spiller, Tarik Mourhrib, nåede i de døende sekunder af første halvleg at puste spænding ind i kampen med sin scoring for hjemmeholdet.

Indskiftede Jacob Cilleborg Helsinghoff lukkede og slukkede dog opgøret med sine to mål i anden halvleg, hvorfor Herlufsholm kunne tage sydover med vigtige tre point baggagen.

- I de to første kampe har vi været uheldige. Alle har kunne se, at vi spiller en god gang fodbold, så jeg har egentlig ikke været nervøs for, at sejrene ikke vil komme. Men man bliver selvfølgelig målt på resultaterne, så det var vigtigt at få hul på bylden i dag. Vi får sparket vores chancer i kassen, og vi er i kontrol i 90 minutter. Det var tiltrængt, fortalte cheftræner, Mikkel Bruun, efter kampen.

Næste gang Herlufsholm skal i aktion er fredag 3. september, hvor Hvalsø kommer på besøg med kickoff 18.30.

Serie 1, Holbæk B&I - Herlufsholm GF 1-5 (1-3)

0-1: Magnus Kristensen (20.min)

0-2: Mads Bo Pedersen (33. min)

0-3: Hector Ahlgren (41. min)

1-4: Jacob Cilleborg Helsinghoff (63. min)

1-5: Jacob Cilleborg Helsinghoff (71. min)