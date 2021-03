Alberte Amby og de øvrige Herlufsholm-spillere havde svært ved at skabe store chancer mod et meget solidt og skarpt B93-hold. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Herlufsholm kom i modvind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herlufsholm kom i modvind

Sport Sjællandske - 13. marts 2021 kl. 15:15 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Herlufsholms 1. divisionskvinder ser ud til at misse oprykningsspillet til landets bedste række efter et nederlag på 0-2 hjemme mod B93.

Vejrguderne var ikke just imødekommende, da Herlufsholms 1. divisionskvinder skulle ud i en potentielt afgørende dyst om at sikre sig en plads i oprykningsspillet til ligaen hjemme mod B93.

Inden kampen, der blev afviklet i regn og rusk, lå de to hold side om side i tabellen, hvor der blot resterede to kampe. Derfor kunne en vinder af kampen tage et kæmpe skridt mod at booke plads i oprykningsspillet til ligaen.

I kampens indledning så det godt ud for Herlufsholm, der via lodtrækning havde skaffet sig medvind i første halvleg, hvilket ikke var helt uvæsentligt, da vinden var ret markant i denne periode af kampen.

Det blev til et par halve chancer, men mål kom der ikke ud af dem. Det gjorde der i stedet, da B93 for første gang besøgte Herlufsholms straffesparksfelt. Et hjørnespark så i første omgang ud til at være sparket ud af farezonen, men med en flot afslutning bankede Sissel Bøje gæsterne fra Østerbro i front.

Nu var der pludselig mental modvind for Herlufsholm. De hvidblusede spillere kæmpede videre, men et forsøg, der kyssede oversiden af overliggeren var det tætteste, som HG kom en scoring. Så var der straks mere skarphed i B93s afslutninger. Udeholdet var en sjælden men ikke desto mindre yderst skarp gæst, når man endelig kom op i nærheden af HGs mål. Det blev blot understreget, da Josefine Funch efter 19 minutters spil øgede til 2-0.

Resten af første halvleg var tæt på en chancemæssig ørkenvandring for de to mandskaber, der i pausen fik travlt med at søge ly for det igangværende regnvejr.

Efter pausen forsøgte Jeppe Tengbjergs tropper at sætte et pres ind mod B93, men det var sparsomt med scoringschancer. Nicoline Schrøder fik hjemmeholdets bedste mulighed for en reducering, da hun fik chancen fra kort afstand, men det blev ved de gode intentioner for HG-spillerne, der i stedet måtte konstatere, at B93 var tættere på at bringe sig på 3-0, end hjemmeholdet var på en reducering.

Nederlaget efterlader Herlufsholm med dårlige kort på hånden inden sidste runde, hvor B93 skal møde Næsby, der har udspillet sin rolle i puljen, mens Herlufsholm skal møde Sundby, som man normalt har svært ved at besejre. Hvis HG skal kravle forbi B93 vil det kræve en sejr på mere end et mål over Sundby, samtidig med, at B93 skal tabe til Næsby.

- Nu må vi se. Det er en tæt række, hvor alle hold stort set er lige gode, men på den anden side kan vi også godt diskutere, hvor meget vi får mulighed for at udvikle vores spillere, hvis vi ryger med i oprykningsspillet til ligaen. Specielt når vi har en række stamspillere, der lige nu er ukampdygtige, siger sportschef Steen Hansen.