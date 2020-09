Herlufsholm klarede alle test

Med fire mand ude af spillet på grund af mistanke om coronasmitte efter en privat fest blev optakten til fredagens hjemmekamp lidt kaotisk for Herlufsholms sjællandsseriehold.

Den gode start for sydsjællænderne blev fulgt op af en lige så god afslutning, da Laurits Larsen øgede til 2-0 i halvlegens sidste minut, og dermed var værterne i den grad ovenpå ved pausen.

Herlufsholm var også bedst i anden halvleg men blev først rigtigt farlige med et kvarter igen.

Keeper Rasmus Thorslund fyrede et præcist udspark op til Hector Ahlgren, som tæmmede bolden og spillede den helt på tværs til Janus Madsen i højresiden. Han trak ind i feltet og lagde den præcist ind foran mål til Victor Paarup - som tyrede den langt over mål...

I stedet for 3-0 og tre sikre point, blev der pludselig spænding om udfaldet. I det 81. minut stod Malte Jeppe Gleerup nemlig pludselig helt fri efter et frispark, og fra tæt hold reducerede Køge-spilleren til 2-1.

Laurits Larsen var tæt på at fjerne spændingen igen med et nærgående frispark i det 88. minut, men bolden sejlede lige forbi mål, og derefter fulgte mere end seks nervøse minutter for HG'erne, inden dommer Rasmus Dandanell Møller endelig fløjtede af.