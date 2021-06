Mikkel Bruun (til højre) føler sig særdeles godt tilpas i sin nye rolle som cheftræner - så godt, at han nu har givet håndslag på yderligere to år i spidsen for Herlufsholms førstehold. Foto: HG Fodbold

Herlufsholm forlænger med Bruun

12. juni 2021

Posten som cheftræner for Herlufsholms førstehold stod ledig efter Lars Frisch' afgang tilbage i april. På trods af, at Mikkel Bruun på daværende tidspunkt spillede på Vordingborgs danmarksseriehold, slog den 31-årige fodboldangriber til, da han blev spurgt, om han ville være den nye mand i trænersæddet.

Efter to måneder i spidsen for de hvidblusede har parterne set hinanden tilstrækkeligt an til, at formand for HG's herreafdeling, Michael Helsinghoff, fredag kunne afsløre, at klubben har valgt forlænge samarbejdet med Bruun i yderligere to år.

- Drengene har været glade for træningen, og resultaterne har også været okay. Vi skulle måske have fået lidt flere point, men vi har ikke tabt i fire kampe i streg i turneringen nu. Så det er jo to parametre, der nok nok har gjort, at klubben tør vise mig den her tillid, lyder det fra en glad cheftræner.

Det var heller ikke en svær belslutning for den unge træner, at takke ja til tilbuddet.

- Jeg synes, jeg har et godt forhold til truppen, formanden (Michael Helsinghoff, red.) og folkene bag klubben. Og så har jeg personligt også bare altid haft en speciel tilknytning til stedet. Så jer eg rigtig glad for aftalen, fortæller Bruun, der i sine spæde fodboldår spillede på de selvsamme baner.

Mikkel Bruun har tidligere spillet for både Herlufsholm, Næstved, Rishøj, Nykøbing FC og senest altså Vordingborg. Han skal derfor fortsat lige vænne sig til hans nye rolle.

- Der er lige den tilvænning i forhold til, at man nogen gange godt kunne overveje, om man skulle smide sig selv på banen for at se, om man kunne gøre en forskel i kampene, og det kan jeg jo i princippet også gøre. Lige nu har det bare ikke været relevant, fordi drengene har gjort det godt. Så jeg nøjes med at lave lidt lækkert til træning, siger han smilende.

Set bort fra fire rutinerede spillere, så er det et særdeles ungt mandskab den nye cheftræner råder over. Bruun udelukker derfor heller ikke nye og mere rutinerede ansigter i truppen efter sommerpausen.

- Jeg skal ikke ud og hente et nyt hold. Det er slet ikke dét. Men jeg vil gerne have nogle lidt mere rutinerede kræfter ind på nogle af positionerne, og der vil jeg da forsøge at bruge mit netværk i fodboldmiljøet, siger han.

Bruuns mandskab møder lørdag Nordfalster FB i sæsonens sidste kamp.

Med et Køge BK-nederlag mod FC Nakskov FC og en sejr til Herlufsholm, vil klubben kunne vente med lidt mere ro i maven, inden klubbens sjællandsserieskæbne definitivt bliver afgjort med afslutningen af danmarksserien 26. juni.

Kampen begynder klokken 13.00 på Seiffert Arena.