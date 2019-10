Den tidligere Næstved-træner Michael Hemmingsen ender nu fodboldens voldgiftsret sammen med Næstved Boldklub. Parterne er uenige om Hemmingsens ansættelsesvilkår. Foto: Simon Ydesen

Hemmingsen og Næstved ender i en voldgift

Sport Sjællandske - 28. oktober 2019 kl. 15:53 Af Simon Ydesen

Da Michael Hemmingsen i sommer forlod Næstved var der ikke helt enighed om, hvordan den sag skulle udlægges. Selv mente succestræneren, at han var blevet fyret, da han i foråret havde forlænget sin kontrakt med to år. En kontrakt, der ellers stod til udløb efter sidste sæson.

For Næstveds vedkommende mente man ikke, at den aftale, der ellers var blevet præsenteret for sponsorer inden en hjemmekamp mod FC Fredericia, var gældende, da den ikke var fysisk underskrevet.

Sagen er dog den, at Michael Hemmingsen via mail var blevet enig med klubben om en forlængelse. Derfor ender man nu i fodboldens voldgiftsret for at finde en løsning på uenigheden om kontraktens gyldighed.

Michael Hemmingsen er nu klar til at åbne lidt op for et forløb, der endnu mangler at finde sin afslutning.

- Jamen jeg ender i fodboldens voldgiftsret med Næstved, fordi vi ikke er enige om betingelserne for min afsked i klubben, siger Michael Hemmingsen, der mener, at han havde en gyldig aftale med Næstved, der løb frem til sommeren 2021.

For Næstveds vedkommende mente man i den forbindelse, at der var tale om en mere ordinær afsked, da Michael Hemmingsen ganske enkelt ikke fik forlænget den aftale, der stod til udløb i sommer. I forbindelse med kontraktforlængelsen, eller hvad det nu ender med at blive klassificeret som, var der en mailkorrespondance, som ligger til grund for den kontraktforlængelse parterne præsenterede den 28. april for sponsorer til et førkampsarrangement. Det er nu den mailkorrespondance, der kommer til at danne hovedgrundlag for sagens afgørelse. Hemmingsen mener på sin side, at den viser, at man havde en gyldig aftale, mens Næstved for sin del ikke mener, at der var tale om en gyldig aftale, da den ikke var underskrevet.

Det er den uenighed, som man nu skal have fundet en afklaring på.

- Jeg har efterfølgende ikke hørt noget fra klubben, så jeg måtte selv kontakte advokater og Spillerforeningen for at få sagen bragt videre i systemet. Jeg mener helt klart, at vi har en aftale, og det indtryk har jeg fået bekræftet fra forskellige sider, siger Michael Hemmingsen.

Lige nu ved Michael Hemmingsen ikke, hvornår sagen kommer i gang, men han håber på en hurtig afklaring.

- Jeg havde helst været fri for denne sag, men Næstved mener ikke, at den nye kontrakt var gyldig, så det må vi have fundet ud af. Jeg er ærgerlig over, at det ender på den her måde, for jeg havde en fantastisk tid i klubben, men der er ikke anden udvej, siger Michael Hemmingsen.

Sjællandske har været i kontakt med direktør Peter Nielsen, men Næstved-direktøren har ikke nogen kommentar til sagen på nuværende tidspunkt.