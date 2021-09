Hele verden i form af Vejle til Vordingborg

Det vil være en kæmpe succesoplevelse, hvis Vordingborg-spillerne kommer til at juble i tirsdagens pokalkamp mod Vejle, som her på hjemmebane mod Slagelse i sjællandsserien. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Sport Sjællandske - 07. september 2021 Af John Ringstrøm

Vordingborgs rutinerede midtbanespiller Anders Nielsen har i sin tid som divisionsspiller for HB Køge og FC Roskilde stået overfor Vejle Boldklub hele 19 gange gennem årene.

Det er en af de »fun facts«, der indgår i vejlensernes lange forskræp med den 35-årige Nielsen på deres hjemmeside, og den statistik er der faktisk kun to andre, danske spillere, der kan overgå - nemlig Rune Frantsen, Vendsyssel, og Randers FC's tidligere Næstved-spiller Vito Hammershøy-Mistrati.

Til gengæld har Nielsen aldrig mødt sydøstjyderne i superligaen eller som sjællandsseriespiller, men det kan han se frem til tirsdag klokken 17.15. Heller ikke hans nuværende klub eller cheftræner Jan Faber har nogensinde prøvet at stå overfor et superligahold i pokalregi og så er det ovenikøbet første gang nogensinde, Vordingborg og Vejle mødes i en officiel kamp.

- Jeg glæder mig på klubbens og byens vegne, og er selv stolt over, at vi er nået hertil. Men uha, det er jo »feje hold«. Får vi en ordentlig »snitter«, er det det, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få en succesoplevelse, siger Faber.

Hvad træneren lægger i ordet succes, er måske ikke just en sejr, hvilket alt andet lige vil skabe overskrifter i den danske fodboldverden, og ikke mindst være en fiasko for Vejle.

- Vi træner i dag (mandag, red.) og snakker om, hvordan vi skal gribe den an. Men jeg har lidt en plan om at tage fem minutter ad gangen og så arbejde hen mod et kvarter, hvor de ikke scorer. Vi skal for alt i verden ikke bagud i første minut, lyder det fra Jan Faber, som har forhørt sig lidt om jydernes forventelige tilgang til kampen.

- Det er næsten det værste tidspunkt at møde dem på. Jeg er ret sikker på, at de tager den seriøst og bruger den som træningskamp til deres næste møde med AGF (12. september, red.). Vejle har jo også fået ny cheftræner, nye spillere og har en udenlandsk ejer. Så nu får vi rigtig lov til at måle os med et hold på allerhøjeste niveau, siger Faber.

Vejles nye træner er Peter Sørensen, der afløste fyrede Carit Falch på posten for omkring to uger siden. Klubben har også skiftet en del i spillertruppen, hvor blandt andre stortalentet Wahid Faghir er solgt til tyske Stuttgart, mens den montenegrinske angriber Luka Djordjevic er hentet ind. I øvrigt er også målmand Sten Grytebust hentet i FC København og også den tidligere brasilianske bomber Dominic Vinicius er vendt retur fra kinesisk fodbold.

- Det er »hele verden«, der kommer til Vordingborg. For os gælder det bare om at få den bedst mulige oplevelse, men vi vil da prøve enten at komme foran eller udligne, hvis mulighederne kommer, siger Vordingborg-træneren.

Vejle-truppen illustrerer »hele verden«, som Faber taler om, med spillere fra flere verdensdele. Men det er også en »anden verden«, der kommer til Morten Olsens Alle.

De prominente gæster har dog også brug for en succesoplevelse, for de ligger sidst i superligaen med bare ét point i de første syv kampe.

- Vi bliver testet på mange parametre, men vi er også uheldige, at Mikkel Porsborg er småskadet og Mathias Drost er syg. Det svarer jo lidt til, at vi skal møde et serie 5-hold. Men vi skal ikke pive, for det er jo præcis de her kampe, der er sjove. Vi får rigeligt at se til, siger Vordingborg-træneren med et smil, som dog stiver lidt ved tanken om, hvad pokalkampen måske gjorde ved spillerne i fredagens nederlag ude mod Gørslev.

- Jeg tror, der måske var lidt tanker om Vejle-kampen. Men det er klart. Alle i klubben har jo talt om den kamp. Nu er den der så, konstaterer Faber.

Mens Jan Faber må sætte sin lid til erfarne spillere som Anders Nielsen, Andreas Lissau, Nicklas Rasmussen, Jakob Krag og Nicolai Andreasen, har Vejle udtaget en bruttotrup på 19 spillere, hvoraf én skal sorteres fra. Af de 19 er der fire mulige debutanter i målmændene Aleksey Chernov (Rusland) og Sten Grytebust (Norge) samt offensivspillerne Andrés Ponce (Venezuela) og Luka Djordjevic.