Hele truppen forlader klubben

Torsdag sagde cheftræneren for klubbens bedste kvinder i oprykningsspillet til kvalifikationsrækken (lige under Kvindeligaen), Thomas Rune, op og fredag fulgte hele hans spillertrup trop.

- Det er et nederlag for kvindefodbolden. Men der er blevet løjet for os og talt bag vores ryg. De har lovet os en masse, uden at det sker, og på et tidspunkt når man grænsen, siger holdets anfører, Karoline Ellegaard.