Vordingborgs sidste kamp i efteråret blev 4-4-kampen hjemme mod Allerød 17. oktober. Sydsjællænderne manglede syv kampe inden vinterpausen, men de skal nu spilles i foråret i stedet med start 13. februar.

Hektisk forår for Vordingborg

30. oktober 2020 Af John Ringstrøm

Det bliver et hektisk forår for Vordingborg og de øvrige danmarksseriehold, der i sidste uge blev sendt på ufrivillig og tidlig vinterferie af de danske myndigheder.

Som landets fjerdebedste fodboldrække og helt uden professionelle tilstande blev turneringen - som de øvrige serierækker nedefter - stoppet af corona-situationen, og indtil nu har holdene gået med uvisheden om, hvordan turneringen skulle fortsætte eller måske endda helt slutte.

- Som udgangspunkt skal vi spille næste kamp 13. februar. Det er da rart at få fastsat kampene, så vi ved, hvad vi har at holde os til, men det har også krævet nogle ændringer i hele planen for vores opstart, som jeg allerede havde lagt, siger Vordingborgs cheftræner Jan Faber.

Træneren og hans mandskab har nået at spille otte kampe efter oprykningen til danmarksserien. Det burde dog have været ni på nuværende tidspunkt, men kampen mod Taastrup FC 5. september blev udsat, da et par Vordingborg-spillere var under mistanke for corona-smitte.

De pågældende spillere blev testet negative for Covid-19, men Taastrup-kampen har sydsjællænderne indtil videre tabt på skrivebordet, da Taastrup holdt fast på, at den skulle spilles. Vordingborg appellerede og forlydender går på, at der kommer en afgørelse fra Dansk Boldspil-Unions appelinstans indenfor få dage.

Får Faber og co. medhold, er det blot endnu en kamp, der skal puttes ind i et presset forår, men nok hellere det end at tabe de tre point på papiret.

- Vi kommer til at spille 18 kampe i foråret. Det bliver vildt, men også fedt, for der vil være noget på spil for os hver gang. Det bliver nærmest liv- og død-kampe, for minimum syv af holdene i rækken skal ud i et nedrykningsspil med 16 hold. Men vi har også brug for flere spillere. Vi har set her i efteråret, at vi mangler bredden, når profilerne er skadet, konstaterer Jan Faber.

Vordingborg holder »corona-pause« på næstsidstepladsen med seks point i ni kampe (inklusiv Taastrup-nederlaget) i danmarkseriens pulje 2. Kun Roskilde er dårligere med fire point men for otte kampe.

For at gå et bedre forår i møde har Jan Faber aftalt en masse træningskampe med start allerede 9. januar.

- Vi plejer jo at holde fri i december, men der er vi nødt til at starte op for at være klar. Lige nu træner vi kun om mandagen i de her grupper á 10 personer. Sådan må det jo være, konstaterer Vordingborg-træneren, der er ikke er super-begejstret for at skulle spille de første turneringskampe i februar.

- Hvor skal vi spille? Vi kan jo ikke spille på græs, og så har vi kun »Panteren« (kunststofbane, red.), som dels ikke er stor nok og dels er der for kort afstand mellem banen og hegnet. Jeg tror ikke, vi må spille kampene der, kommer det fra Jan Faber.