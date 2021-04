Rutinerede Lasse Nielsen (th) svigtede i slutningen af opgøret mod FC Roskilde, og det var han tirsdag ude at beklage overfor klubbens fans. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hatten af for rutinens selverkendelse

Der var en anelse tømmermænd at spore i Næstved Boldklubs diverse fangrupper på facebook dagen efter nederlaget på 2-3 hjemme til FC Roskilde 2. påskedag.

2. divisionskampen, der i 2. halvleg blev afbrudt af voldsomt snevejr, blev afgjort i slutminutterne, da ellers bundsolide Lasse Nielsen fik lagt for kort tilbage til sin målmand Nicklas Dannevang, så Roskildes angriber Monday Etim kunne smutte imellem og prikke bolden ind til 3-2.

Næstveds sportschef Peter Dinesen var bestemt heller ikke tilfreds med det andet nederlag på hjemmebane i træk, men samtidig letter han på hatten for Nielsens selverkendelse.

- Lasse ved godt, han lavede en fejl. Og det har han beklaget som en mand. Vi har brug for mandfolk, konstaterer Dinesen.

Sportschefen er ikke bekymret for, at målsætningen om at ende i top-6 smuldrer.