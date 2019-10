Se billedserie Ahmed Hassan døjer fortsat med et vrid i højre knæ, og derfor er han ikke med i bussen, når Næstved søndag morgen sætter kursen mod Hjørring. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hassan slipper for årets længste bustur

Sport Sjællandske - 12. oktober 2019 Af Simon Ydesen

Næstved må fortsat undvære kantspilleren Ahmed Hassan i søndagens udekamp mod Vendsyssel, der til gengæld har den tidligere Næstved-kant Christoffer Boateng med efter skader.

I sidste sæson var Næstved godt besat på højrekanten med spillere som Christoffer Boateng, Ahmed Hassan og Souheib Dhaflaoui. I denne sæson er man ikke helt så bredt funderet. Derfor er det lidt af en streg i regningen, at Ahmed Hassan lige nu sidder ude med en knæskade. Det er dog ikke en skade, der kommer til at holde ham ude i lang tid. Søndagens kamp mod Vendsyssel er dog næppe aktuel for den hurtige Næstved-spiller.

- Jeg døjer stadig med et vrid, som jeg fik i mit højre knæ til træning. Jeg har trænet med de andre skadede spillere i denne uge, og det har set fint ud i forhold til at løbe og sparke, siger Ahmed Hassan.

Han afviser dog, at han er på tale til søndagens udekamp mod Vendsyssel.

- Jeg bliver tidligst klar til kampen mod Skive om lidt over en uge. Jeg håber meget på at kunne være med i truppen der, for det bliver en ekstremt vigtig kamp for os, siger Ahmed Hassan.

Han skynder sig at understrege, at kampen mod Vendsyssel skam også er vigtig, men Skive-kampen er en af dem, som man for alt i verden ikke må tabe.

Lidt på samme måde sidder Christoffer Boateng og har det i sin lejlighed i Aalborg i forhold til det kommende gensyn med sine gamle holdkammerater.

- Søndagens kamp mod Næstved er en af den slags kampe, der betyder ekstra meget for resten af sæsonen. Udfaldet af den her kamp kan meget vel vise sig at blive definerende for, om vi skal kigge op eller ned i resten af sæsonen i forhold til tabellen, siger Christoffer Boateng.

Den flamboyante kantspiller har noteret sig, at det bliver til et gensyn med gode venner, men det fylder ikke ret meget i Boatengs opladning til kampen.

- Helt hudløst ærligt så betyder det ikke noget for mig lige nu. Under andre omstændigheder ville det fylde lidt, men lige nu er jeg på et punkt, hvor jeg bare gerne vil kunne spille en kamp uden at blive skadet, og det er mit eneste fokus, siger Christoffer Boateng.

Vendsyssel er kommet godt efter det med seks kampe i september, der resulterede i fem sejre og en uafgjort.

- Der er kæmpe forskel på det Vendsyssel-hold, der var i Næstved og tabte og det hold, som møder Næstved på søndag. Det er stadig de samme spillere, men mentalt er vi et helt andet sted. Vi brugte en pokalkamp mod Kjellerup til at overbevise os selv om, at vi ikke var blevet dårligere fodboldspillere, fordi vi havde tabt et par kampe, og det hjalp, siger Christoffer Boateng.

- Det var en mega hård periode, som vi løb ind i, men da vi først fik selvtilliden tilbage har vi ikke haft de samme problemer, og nu ved folk bedre, hvordan de skal håndtere modgang, så vi er helt klart et helt andet sted nu. Der er en verden til forskel, siger Christoffer Boateng.

Til søndagens kamp i Hjørring har Vendsyssel Rasmus Hjorth i karantæne, mens det er yderst tvivlsomt om Andreas Moss når at blive sin skade kvit.