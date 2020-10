Hassan lynede i Næstved-sejr

Ahmed Hassan blev den store helt, da Næstved besejrede Avarta 3-0. Angriberen scorede nemlig de to første mål i en kamp, hvor Næstveds skarphed foran modstanderens mål var en klasse over Avartas ditto.

Da Ahmed Hassan kort efter pausen gjorde det til 2-0, kom oplægget fra modsatte side. Denne gang var det fra venstre, at Hassan fik serveret bolden. Abdoulie Njai fandt Hassan med et fladt indlæg, som angriberen sparkede ind som det mest naturlige i verden.

Fra det punkt var der aldrig spænding om udfaldet. Næstveds defensiv holdt stand som så ofte før i denne sæson, men det hører med til historien, at Avarta undervejs havde flere gode muligheder og mange optræk til chancer mod et Næstved-hold, der havde visse problemer med at holde fast i bolden. Med Edson i karantæne var Victor Jatoba valgt på den centrale midtbane, og det slap han ikke specielt heldigt fra. Han var ofte fejlplaceret, og når han havde bolden blev der forsøgt svære løsninger, som han slet ikke har niveau til at prøve af. Mange Næstved-fans havde håbet at se nogle af de nye Næstved-spillere i aktion, men hverken Bakr Abdellaoui eller Shelove Achelus var på bænken. Til gengæld blev der debut til Can Özkan, der kom ind og befriede Victor Jatoba fra pinslerne.