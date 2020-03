Peter Haslund er hjemme i Næstved igen, selvom han skulle have været på Mallorca en uge mere, hvor den stod på træningslejr. Privatfoto

Haslund slap ud af Spanien inden landet lukkede ned

Sport Sjællandske - 15. marts 2020 kl. 19:58 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag formiddag var Peter Haslund tilbage på cyklen i hjemmelige omgivelser. Sol og solbriller var skiftet ud med regn og en Rudolf-næse, da træningen atter var henlagt til vejene på Sydsjælland.

Da Sjællandske talte med Peter Haslund fredag aften var han ikke sikker på, om han ville tage hjem med det samme, men de efterfølgende timer gjorde det klart, at det var uholdbart at fortsætte træningslejren på Mallorca, selvom det klart havde været at foretrække.

- Det hele udviklede sig pludseligt hurtigt. De begyndte at stille forskellige former for afskærmning op på hotellet, og pludselig var der snak om, at vi slet ikke måtte gå udenfor en dør, så jeg fik travlt med at booke en billet hjem til Danmark, før det hele lukkede ned, fortæller Peter Haslund.

Det endte med at blive en ret dyr historie, da billetpriserne skød i vejret med samme fart som en rumraket, men der var ikke noget alternativ.

- Det var uholdbart at blive, så jeg skulle bare hjem. Heldigvis nåede vi at få billetter, så det er nu meget rart at være hjemme i Danmark igen, selvom det er noget lortevejr at træne i sammenlignet med det spanske vejr, siger Peter Haslund.

Oprindeligt skulle den danske landevejssæson være skudt i gang i de kommende weekender, men det bliver der ikke noget af. Cykelløb er ligesom alt andet sport sat på coronapause.

Faktisk tror Peter Haslund, at hele forårssæsonen kan ende med at blive aflyst.

- Jeg snakkede lige med min træner, og vi var enige om, at vi nok ikke kommer ud at køre løb på den her side af sommerferien. Det er naturligvis frustrerende, men vi kan ikke gøre så meget ved det, siger Peter Haslund.

Han havde planer om at toppe formen til GP Herning i begyndelsen af maj, så han har i modsætning til mange andre cykelryttere ikke knoklet på for at ramme topformen lige nu.

- Lige nu er planen, at jeg skal fortsætte min træning, og så må vi se, hvornår det bliver relevant at lægge hård intervaltræning ind i programmet. Det er det ikke lige nu, siger Peter Haslund.

Det er ofte, at man i forbindelse med de største etapeløb hører om ryttere, der bliver slået helt ud af bare den mindste forkølelse eller lidt influenza, og det skyldes den knivskarpe form, der ikke efterlader meget at stå imod med i tilfælde af sygdom. Derfor er cykelryttere måske også den gruppe sportsfolk, der er mest modtagelig for coronasmitte.

- Personligt bliver jeg meget let syg. Bare turen hjem i flyet gav mig ondt i halsen, så ja vi er nok mere udsatte end så mange andre atleter. Vores immunforsvar er presset på grund af vores krav om hele tiden at stå knivskarpt, så det er bestemt også noget, jeg skal være ekstra opmærksom på i den kommende tid. Jeg tror ikke, at jeg er i fare for at blive alvorlig syg, men der er ingen tvivl om, at jeg lettere kan blive smittet, vurderer Peter Haslund.

Netop derfor var han en tur forbi apoteket, inden turen gik mod Danmark.

- Jeg fik en ekstra kuffert med hjem, og den blev fyldt op med håndsprit fra det lokale spanske apotek, så jeg i hvert fald ikke går tør for det i den kommende tid, fortæller Peter Haslund.