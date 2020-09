Se billedserie Starten var skidt, men afslutningen god for Haslev, der kan juble over stadig at være ubesejret i sjællandsserien. Foto: Claus Rasmussen

Haslev udlignede inden rulleteksterne

06. september 2020

Haslev FC er stadig ubesejret i sæsonen i sjællandsserien, men det holdt hårdt at få point i lørdagens hjemmekamp mod divisionsreserverne fra Nykøbing FC.

Først et par minutter før slutfløjtet lykkedes det Matias Junggard Hansen at snige et frispark i mål mellem venner og fjender til 2-2.

Ganske retfærdigt som kampen udviklede sig, men selv om Haslev-træner Lennart Olsen er fint tilfreds med 10 point efter fire kampe, ærgrer han sig alligevel lidt. Haslev-spillerne var nemlig længe om at komme op i fart mod falstringerne, der tidligt kom foran 1-0.

- I de første 20 minutter sad vi som tilskuere i en biograf og så de unge mennesker fra Nykøbing spille flot fodbold, siger Lennart Olsen.

- Vi er kommet fint fra start i sæsonen og har til tider spillet flot fodbold. Og så kommer der sådan en »det går jo nok-holdning«, hvor man tror, at træerne vokser ind i himlen. Men i sjællandsserien er det altså svært, og man skal være skarp, siger han.

Haslev var uden topscorer Niklas Junggaard Hansen på grund af en lyskenskade, men heldigvis er der andre, der kan score.

Malte Køppen udlignede til 1-1 i det 35. minut, men kort før pausen bragte Emil Kobbernagel gæsterne foran igen, og så var der virkelig noget at snakke om i værternes omklædningsrum.

- Vi aftalte, at det var vigtigt at komme ud med et andet udtryk, end vi havde vist i første halvleg. Vi får også arbejdet os mere ind i kampen og får slået deres spil mere i stykker, siger Lennart Olsen, der glædede sig over, at spillerne fik hevet sig op af biografsæderne inden rulleteksterne.

- Jeg synes, det er fortjent, vi får udlignet til 2-2. Det var et rimeligt resultat, og vi er glade for, at vi fik hevet et point til os, siger Lennart Olsen.