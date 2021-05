Mathias Faldborg fik en hovedrolle i Haslevs storsejr over LUIF. Foto: Jens Wollesen

Haslev tog storsejr mod bundprop

Haslev FC levede op til favoritværdigheden i Sjællandsserien og tog en sejr på 4-0 over bundproppen fra LUIF.

Haslev havde vundet det omvendte opgør med 2-1 i en forholdsvis tæt affære. Sådan skulle det dog ikke gå lørdag ved middagstid, da de to mandskaber igen tørnede sammen.

Lennart Olsens tropper satte sig nemlig på opgøret fra kampens første fløjt, og sydsjællænderne levnede ikke gæsterne de store chancer. Hjemmeholdet sad på spillet i hele første halvleg og kom også frem til et par fine muligheder.

Til gengæld ville bolden ikke ind over stregen i de første 45 minutter, og derfor var LUIF stadig med i kampen, da de to hold gik til pause.

Hjemmeholdet var dog ikke tilfredse med stillingen ved pausen og kom ud til anden halvleg som lyn og torden. Det gav pote allerede efter et par minutter, da Mathias Faldborg bragte Haslev foran med 1-0, hvilket var helt fortjent efter spil og chancer.

Mod kampens slutning satte Micas Holm også punktum og gjorde sin holdkammerat kunststykket efter ved at komme på scoringslisten for anden gang. Dermed endte det med en overbevisende sejr på 4-0 til Haslev.

Efter kampen var det en meget tilfreds Haslev-træner Lennart Olsen, der især var imponeret over holdets første halvleg.

- Jeg synes, vi kommer rigtig godt fra start. Hele første halvleg er på vores præmisser, og vi sætter os på kampen. Vi spiller med god rytme og med tempo, og jeg synes, at vores niveau er meget højt, så jeg synes i det store hele, at det var en meget fin og godkendt indsats, sagde cheftræneren efter kampen.

- Da vi kommer ud til anden halvleg, får vi kørt dem møre, hvilket skyldes, at vi havde kværnet på i første halvleg. Vi går så op og lægger et højere pres på dem fra start efter pausen, og vi kommer hurtigt på 1-0 og fortsætter det næste høje pres. Så får vi mål nummer to, og så er kampen mere eller mindre afgjort, lød det fra Lennart Olsen efter kampen.