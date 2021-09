Det kører ikke rigtig fra starten af sæsonen for Mathias Faldborg (blå til venstre) og Haslev FC. Mod Roskilde begik haslevvitterne store defensive fejl og fik heller ikke noget foræret i den anden ende. Foto: Thomas Olsen

Haslev er mentalt ramt

Sport Sjællandske - 06. september 2021 kl. 08:45 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det er endnu ikke blevet til sejr for Haslev FC i denne sæsons sjællandsserie efter tre kampe, og det var såmænd heller ikke tæt på i udekampen mod FC Roskildes 3. divisionsreserver. Ét point var dog indenfor rækkevidde, men haslevvitterne mangler kvalitet og mentalt overskud. Og ikke mindst overblik og ro i kampens indledning.

Mod NFB (Nordfalster) kom de bagud efter otte sekunder, og denne gang skulle der gå cirka to sekunder mere, inden modstanderne fik scoret.

- Vi har snakket om, at de første 20 minutter af både 1. og 2. halvlege er vigtige. Vi har egentlig haft en fin træningsuge med fokus på mange ting, men vi er også i den fase, hvor man måske kan tvivle på sig selv, for vi er ærgerlige over ikke at have fået sejre i de to første kampe, siger Haslev-træner Lennart Olsen.

Haslev måtte undvære en blandt andre syg målmand Lukas Meng og havde istedet 40-årige Tonni Elken med, men han kunne ikke rigtig lastes for nederlaget i Roskilde. Til gengæld skulle Simon Købke nok have behandlet bolden anderledes på midten af banen i kampens start, hvor en roskildenser opfangede bolden og gik ned og lagde den ind til 1-0.

- Så var gode råd dyre. Det var en mavepuster, og jeg forstår ikke rigtig, vi kan lave den slags ting, siger Lennart Olsen.

Gæsterne kom sig over chokket og var med frem mod pausen, men kort efter sideskiftet stod det pludselig 2-0, da der igen blev lavet en rodet fejl i de bagerste rækker.

- Vi mangler 10-20 procent generelt - også mentalt. Og også hos kulturbærerne. Men der skete noget efter 2-0. Der kom noget fanden-i-voldskhed ind i holdet. Vi laver også nogle udskiftninger og kommer på 1-2 ved Niklas Hansen, fortæller Lennart Olsen, der fik mere at glæde sig over, at da Tomas Gründahl efter en time udlignede til 2-2.

Det gik dog ikke Haslevs vej resten af opgøret. Under en udskiftning, hvor Malte Pedersen er på vej ud af banen, lader dommer Denis Ismailovic spillet fortsætte, og det giver Roskilde muligheden for at gøre det til 3-2, da Mathias Faldborg mister bolden med et kvarter igen.

- Det er vi selvfølgelig frustrerede over, og jeg må bare sige, at det ikke var en godkendt dommerpræstation, lyder det fra Haslevtræneren, der også føler sig snydt for et straffespark.

- Vi laver om til 3-5-2 og otte minutter før tid, bliver der lavet straffespark på Nicklas Vorbech. Men det ændres til frispark til keeperen og i stedet for 3-3, går de ned og scorer til 4-2. Men vi var et stykke fra allerede fra starten. Vi er ramt mentalt og må rykke sammen i bussen. Det er hårdt arbejde, siger Lennart Olsen, der også måtte undvære skadede Daniel Stysiek, Phillip Arrocha og Bertram Stenkløv.