Haren løb fra Næstved

Sport Sjællandske - 04. februar 2020 kl. 19:46 Af Simon Ydesen

FC Helsingør besejrede Næstved 3-2 i en træningskamp, hvor ingen af de to hold stillede i stærkeste opstilling.

Lige nu spiller FC Helsingør i 2. division, og Næstved i 1. division. Hvis den nuværende stilling holder sig frem til sommer vil de to klubber bytte plads i det danske fodboldhierarki.

FC Helsingør er nemlig suverænt nummer et i landets tredjebedste række, mens Næstved roder rundt i bunden af 1. division.

Sydsjællænderne har hentet mange nye ansigter ind i jagten på bedre resultater i foråret, mens det langt hen ad vejen bliver samme stamme som i efteråret, der skal sikre oprykningen til 1. division for FC Helsingørs vedkommende.

De to holds fællesnævner for tirsdagens testkamp var, at ingen af de to hold stillede i noget, der bare mindede om stærkeste opstilling. Hos FC Helsingør manglede prominente navne som Jeppe Kjær, Nicolas Mortensen, Thomas Kristensen og Anders Holst. Hos Næstved var formodede nøglespillere som Jesper Christiansen, Hendrik Starostzik, Joel Felix, Oliver Haurits og den fra FC Helsingør udelejet Mikkel Bruhn ikke med.

Det gav mulighed for, at andrespillere kunne vise sig frem. Lucas Haren spillede samtlige efterårets kampe fra start hos FC Helsingør, men han scorede ikke et eneste mål i 2. division. Mod Næstved fik han scoret to gange, og han kunne og burde endda have nettet yderligere.

Første mand på scoringstavlen blev Harens holdkammerat Teddy Bergqvist - en svensk prøvespiller, der viste gode takter i front for FC Helsingør.

Svenskeren bragte FC Helsingør foran efter fem minutter. Her havde der allerede været tre store chancer. En til Næstved og to til FC Helsingør.

Den livlige start døde lidt ud på samme måde som den kraftige vind, FC Helsingør havde i ryggen i de første 45 minutter. Måske var det medvinden, der gjorde, at gæsterne også havde mest spillemæssig medvind i første halvleg. Godt nok fik Næstved udlignet på en fin scoring fra Mathias Kisum, men det ændrede ikke på, at FC Helsingør var klart bedst og mest farlig i første halvleg.

Lucas Haren havde gode arbejdsbetingelser, og kort før pausen brød han igennem blot for at se Næstved-keeper Jeppe Rømer redde hans forsøg, der endte med at kysse overliggeren og springe til hjørne. På det efterfølgende hjørnespark fik FC Helsingør tilkendt et straffespark begået mod den tidligere Næstved-spiller Nikolaj Hansen. Umiddelbart var det meget svært at få øje på forseelsen, så det fik Nikolaj Hansen lov at kaste mere lys over efter kampen.

- Jeg blev løbet ned i feltet, så den er vel god nok, men jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt den vil blive dømt i en anden kamp, siger den rutinerede FC Helsingør-general, der styrede sine medspillere med konstante tilråb fra positionen i midterforsvaret.

Lucas Harsen omsatte straffesparket til en pauseføring, som han selv udbyggede kort efter pausen, da Næstveds forsvar kollapsede som følge af en fejl længere fremme på banen.

Det helt store lyspunkt på et ellers tamt Næstved-hold var venstresiden med Mathias Kisum og Marcus Mlynikowski. Kisum var pågående gennem hele kampen, og han bankede kort efter 3-1-scoringen bolden på træværket efter et fremragende langskud. Sammen med Mlynikowski var Mathias Kisum arkitekten bag en 2-3-reducering, der blev sat ind af U19-spilleren Christoffer Bergmann, der er rykket fast op i førsteholdstruppen.

Mathias Kisum havde endnu et godt forsøg, men det var FC Helsingør, der havde de klart største chancer for at score kampens sjette mål. Et par store redninger af Jeppe Rømer satte en stopper for den ambition, men det ændrede ikke på, at FC Helsingør kunne glæde sig over en sejr, der ikke mindst skabte glæde hos de to tidligere Næstved-spillere Nikolaj Hansen og Daniel Norouzi.

- Det var dejligt at være tilbage. Nu er der ikke så mange af vores tidligere holdkammerater tilbage i klubben, men der er heldigvis nogle dejlige holdledere, som det var sjovt at hilse på igen, siger Daniel Norouzi. Det dansk/iranske svar på Gattuso kunne godt mærke, at Næstved ydede lidt mere modstand, end FCH har været vant til i 2. division.

- Næstved kan lige lidt mere end dem, vi har mødt i 2. division, men jeg synes også godt, man kan se, at de er ved at spille et nyt hold sammen, siger Norouzi.

Der var en generel tilfredshed med udbyttet af kampen hos Nikolaj Hansen.

- Det var en god kamp for os. Jeg er tilfreds med vores presspil og nogle af de angreb , vi fik sat sammen, lyder det fra Nikolaj Hansen.