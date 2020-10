Se billedserie En Batman-lignende Viktor Hald Thorup på »hjemmebanen« Utah Olympic Oval i Salt Lake City. Kun den og banen i Milwaukee er åben for skøjteløbere på hele kontinentet. Privatfoto

Hald Thorup ser frem til første alvorlige test

22. oktober 2020 Af John Ringstrøm

Det er i Salt Lake City, det foregår i for tiden - og faktisk har gjort det længe.

I hvert fald for Slagelses hurtige speedskater Viktor Hald Thorup, der siden sidste OL i Pyeongchang i 2018, har opholdt sig mest i den amerikanske Utah-hovedstad, som også i 2002 var centrum for vinter-OL.

- Jeg har i princippet stadig base hjemme i Slagelse, men det er den her is, jeg har tilbragt mest tid på siden sidste OL. Og nu hvor de fleste europæiske baner er lukket eller ikke tilladt for udlændinge, så bliver det med sikkerhed min hjemmebane herovre denne vinter, siger Viktor Hald Thorup.

Efter flere måneders træning uden konkurrence var han endelig ude at dyste mod konkurrenter igen i den forgangne weekend, hvor det dog ikke gik helt efter planen.

- Min 3000 meter blev spoleret af kramper. Det kan være udfordrende at holde sig hydreret med varmen og tør luft herovre. Til gengæld er mine tider til træning bedre end nogensinde før, så jeg har høje forventninger til weekendens America Cup, hvor jeg får mulighed for at give den fuld gas på samtlige distancer. Og løbet var mest tiltænkt som træning til det, lyder det fra Thorup.

Den 26-årige vestsjællænder slog sit navn fast inden for speedskating-sporten, da han med en femteplads i 2018 leverede det bedste, danske resultat nogensinde ved et vinter-OL.

Den store gulerod ude i horisonten er da også endnu et OL i 2022 i Beijing, men der skal helst løbes nogle, flere store konkurrencer i mellemtiden.

Én af dem er America Cup, som også foregår på »hjemmebanen« Utah Olympic Oval i Salt Lake City.

- Selv om jeg ikke har haft mulighed for at mødes head-to-head med resten af verdenseliten denne sæson, så er skøjtesporten »heldigvis« i høj grad en sport, hvor man kører individuelt mod uret. Så der er god mulighed for at sammenligne sig med konkurrenterne, selv om vi ikke mødes til world cups. Mit mål for weekenden er at jagte mine danske rekorder, hvis alt spiller, og forhåbentlig placere mig blandt de tre-otte hurtigste sæsontider på verdensplan, lyder det forventningsfuldt fra Viktor Hald Thorup, der dog får nok at se til i America Cup.

- For amerikanske løbere fungerer stævnet som udtagelse til eventuelle world cups, så de deltager alle i storform. Derudover deltager et par sydamerikanske nationer, siger han.

Viktor Hald Thorup har tidligere på året været på træningslejr i et nogenlunde covid-19-frit Portugal sammen med kæresten. Men nu er de tilbage i Utah, hvor de sagtens kan mærke konsekvenserne af den verdensomspændende viruspandemi.

- Der er ekstremt mange anti-covid tiltag herovre, både for den almene borger, men især som atlet. Jeg bliver tjekket ugentligt, og må temperatur-checkes dagligt for at få adgang til faciliteterne. Vi bruger mundbind overalt, inklusiv på skøjtebanen, siger slagelseaneren, der er med på det amerikanske ISU Fast-hold.

- To af mine kvindelige holdkammerater blev testet positiv tidligere på måneden og derefter måtte hele kvindegruppen isolere sig i 14 dage. Så vi er af gode grunde mega påpasselige, siger Thorup, der rent praktisk holder sig mest privat, når han ikke er på isen.

- Vi har alle underskrevet kontrakter med US Speedskating om, at vi ikke må deltage i sociale aktiviteter eller forlade bopælen bortset fra nødvendige årsager, siger han.