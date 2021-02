Se billedserie Hampus Söderlund indledte kampen mod B 75 med et nederlag mod Kamil Maciej Dziadek, men svenskeren sluttede alligevel søndagen som matchvinder for Næstved Bordtennis, da han vandt det afgørende »Golden Set«. Foto: Claus Rasmussen

Hårdt tilkæmpet revanche

28. februar 2021 Af Claus Rasmussen

I sidste runde af grundspillet tabte Næstved Bordtennis 4-5 til B 75 i Hirtshals, så en revanche stod rigtig højt på ønskesedlen, da den sydsjællandske klub tog hul på slutspillet i Bordtennisligaen søndag formiddag i Toksværd.

Og værterne fik den. Lige akkurat.

Efter otte kampe var stillingen 4-4, og så skulle opgøret afgøres i et Golden Set - præcis som for en uge siden.

Dengang tabte Næstveds tjekke Radim Bako til Peter Svenningsen, men denne gang valgte sydsjællænderne Hampus Söderlund til opgaven.

Det viste sig at være en rigtig god idé, for svenskeren bragte sig hurtigt foran 10-4 mod gæsternes førstemand Eric Mark Glod, som han forinden havde slået 3-1 i den ordinære kamp.

Trods den store føring var der lige ved at blive spænding om udfaldet, men på sin femte matchbold vandt Söderlund 11-8 og sikrede dermed sit hold den samlede sejr.

- Det var selvfølgelig skønt, at få en sejr i dag. Golden Set er jo en speciel og spændende afslutning, siger Hampus Söderlund.

- Det var en god holdindsats at komme tilbage efter en vanskelig start. Så det var godt, siger han.

Næstveds ene sportschef, Nicolai Nordahl var også glad for sejren. Men ikke helt tilfreds med holdkampen.

- Det var lige modsat af sidst mod B 75, så vi er »break even«. Men på papiret burde vi have vundet 5-2 eller 5-3, siger Nicolai Nordahl, der dog let kunne have været endnu mindre tilfreds.

B75 var nemlig tæt på at tage hjem med en sejr efter »regulær spilletid«.

Gæsterne kom foran 4-3, da Gustav Johan Barus slog svenske Malthe Möregårdh 3-1 i sæt, og på det andet bord var Tomas Koldás godt på vej til at tabe til Peter Svenningsen.

- Tomas var bagud 1-2 i sæt og 1-4 i fjerde, men han leverede et flot comeback og skaffede os et »Golden Set«, siger Nicolai Nordahl om tjekkens vigtige femsætsejr.

Tomas Koldás vandt som den eneste begge sine kampe mod B 75. Til gengæld måtte Næstveds russiske debutant Nikita Iarushin notere to nederlag.

- Vi tog en chance med ham, selv om vi ikke har set ham i så mange kampe. Det er tydeligt, at han har potentiale, men han fik en svær start, for vi satte ham op mod B 75's to bedste, siger Nicolai Nordahl, der håber på russiske sejre i de næste kampe hjemme mod Virum og ude mod Roskilde 13. og 14. marts.

- Vi har fire spillere med stort set samme niveau - Malthe Möregårdh, Tomas Koldás, Magnus Månsson og Nikita Iarushin, så vi kan få prøvet noget forskelligt af inden semifinalerne og få noget klarhed. Og vi er stadig fortrøstningsfulde, siger han.

Næstved mangler stadig fire kampe i slutspillet, men med den knebne sejr over B 75 har holdet stadig en god chance for at sikre sig andenpladsen - og dermed slippe for de forsvarende mestre fra Roskilde i semifinalerne.

- Roskilde kan vælge mellem nummer tre og fire. Så vi er meget opsatte på at få andenpladsen, som også giver hjemmebane i en afgørende kamp i semifinalerne, siger Nicolai Nordahl.