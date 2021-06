Hård start mod nedrykkere

- Vi skal have set noget »wy-scout« (video, red.) af holdene, og så skal vi have en mand over og se nogle træningskampe. Men at vi skal møde to nedrykkere til at starte med, kan have både fordele og ulemper. Vi har skiftet træner, men det har Skive også (ny cheftræner er Christian Flindt Bjerg, red.) og har haft lidt udskiftning. Her bliver det spændende, hvem der er bedst klar fra start. Kolding har vi på hjemmebane, men de har vist beholdt de fleste af deres. Der er stadig lang tid til, og der sker næsten noget hver dag hos klubberne, siger Peter Dinesen.