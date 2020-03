Håndboldsæson er slut

»Det er et faktum, at turneringen fra 2. division og nedefter sluttede onsdag 11. marts klokken 23.59. Der bliver ikke spillet flere puljekampe«, lød det i mailen fra administrationschef Per Jensen.

- Vi var inden i går (onsdag, red.) kl. 23.59 sikret, så tænker ikke, at det har de store konsekvenser for os. Men om de suspenderer hele sæsonen og bare stopper den nu og starter forfra, eller om de rykker op og ned via de pladser, holdene ligger på nu, det følger jeg interessant med på, siger træneren for Slagelses 3. divisionskvinder, Sebastian Hedemand.