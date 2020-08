HG'ere er klar til start

Faktisk kan deres sidste turneringkamp dateres tilbage til 16. november 2019, for hele forårssæsonens slutspil i 1. division blev annulleret på grund af corona-krisen.

Til gengæld er sydsjællænderne nogle af de første til at komme i aktion i efteråret, når de lørdag klokken 12 hjemme får besøg af Fredensborg.

Han har bevidst holdt truppen til ilden konstant for at holde motivationen.

- Generelt er vores niveau i truppen hævet. Jeg føler, vi står godt og stærkt, og jeg tør godt sige, at vi har det bedste hold nogensinde. Topniveauet er hævet markant, for udviklingen hos de unge spillere, der er kommet op, er god. Nu har vi fem-seks profiler mod lidt færre før, mener cheftræneren.

Han kan blandt andet glæde sig over, at Julia Hansen er kommet tilbage fra Odenses ligahold, men også den bare 15-årige Patricia Bruun fra egne rækker træder ind og bliver rigtig spændende at følge på højre back.