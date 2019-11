Majken Nørregaard (t.h.) scorede fire gange for Herlufsholm, da man besejrede FB hele 8-0. Foto: Anders Ole Olsen

HG holder liv i oprykningshåbet

Sport Sjællandske - 09. november 2019

Der vil være tale om et mindre fodboldmirakel, hvis det lykkes Herlufsholms 1. divisionskvinder at klemme sig med i forårets oprykningsspil om en plads i 3F-ligaen.

Sydsjællænderne har stadig chancen for at indfri den målsætning efter en stensikker 8-0-sejr over FB.

Normalt ville en træner, der havde set sit hold vinde med den slags cifre være oven ud lykkelig, men der var en lille snert af skuffelse hos HG-træner Thomas Rune, der dog ikke kunne udsætte noget på sine spilleres præstation.

- Vi mødte en dårlig modstander, men selv mod sådan en kan du aldrig håbe på mere end 5-0 på en god dag, så at vi vandt 8-0 var flot arbejde fra pigernes side. Når jeg alligevel skal være lidt skuffet, så skyldes det, at dommerne ikke havde lagt noget tid til, og i vores situation, hvor hvert eneste mål tæller, så synes jeg, det var lidt dårlig forberedelse fra dommernes side, at de i situationen tænkte, at det var lige meget med tillægstid, for det var bestemt ikke lige meget for os, siger Thomas Rune.

Forklaringen på den store måljagt er, at Herlufsholm inden sidste spillerunde er et point efter Næsby på den eftertragtede andenplads. På tredjepladsen ligger Sundby á point med Herlufsholm. Sundby har et målregnskab, der er tre mål bedre end HG inden sidste spillerunde, og derfor ville bare et enkelt mål mere have haft en potentiel enorm betydning.

- Det betyder, at hvis Sundby lykkes med at besejre Næsby, som vi et eller sted skal håbe på, så skal vi vinde vores egen kamp mod HB Køge med mindst fire mål. Måske mere. Det er en svær men ikke umulig opgave, konstaterer Thomas Rune.

Det ultimative drømmeresultat for Herlufsholm vil være, at Næsby og Sundby ender med at spille uafgjort. Dermed vil en sejr over HB Køge under alle omstændigheder være nok til at sende sydsjællænderne i oprykningsspillet.

Netop den mulighed skal jagtes. Til det formål er det vigtigt, at holdet råder over 1. divisions øjeblikkelige topscorer Majken Nørregaard, der for tredje sæson i træk er ved at indtage tronen som måldronning i landets næstbedste række. Mod FB nettede hun hele fire gange.

- Vi har rækkens bedste målscorer i Majken. Hun kan score den slags mål, som ingen andre kan i denne række. Hun er brandvarm for tiden, så hun kan blive et vigtigt våben mod HB Køge, hvis vi skal op at jagte mange mål, siger Thomas Rune.

Til syvende og sidst er det dog positivt, at Herlufsholm i det hele taget har muligheden for at spille med om den andenplads, der vil udløse billet til forårets oprykningsspil.

- Havde du spurgt mig for fire kampe siden, så havde jeg slet ikke troet, at det her var muligt. Dengang havde vi opgivet, fordi der ganske enkelt var for mange kampe, der skulle gå vores vej, siger Thomas Rune.

- Men nu har vi chancen, og den vil vi selvfølgelig forfølge, siger HG-træneren.