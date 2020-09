Se billedserie Lasse Frendrup spillede en god kamp for Tuse, da man vandt 4-1 i Herlufsholm. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

HG fik en Tuse galt i halsen

Sport Sjællandske - 11. september 2020

Tuse kunne rejse hjem fra Herlufsholm Stadion med en 4-1-sejr i bagagen, og selvom hjemmeholdet bed godt fra sig, var sejren ikke et mål for stor. Herlufsholm er fortsat uden point i denne sæson. Det stod klart efter fredagens besøg fra Tuse. De nordvestsjællandske gæster fik, hvad de kom efter, og det var tre point til en pointkonto, der efterhånden er ved at være i balance.

Meget symptomatisk for Herlufsholms sæson har man ikke været i stand til at sætte en hel god kamp sammen, og det var heller ikke tilfældet mod Tuse, hvor de personlige mangler såvel som kollektive i perioder af kampen blev udstillet.

Første eksempel kom, da August Mogensen headede bolden op i det ene hjørne efter et kvarters spil. Man kunne undre sig over, at en enkelt Tuse-spiller kunne stå så fri midt i feltet, hvor han ellers var omgivet af fire HG-spillere, der alle så passivt til. Sikkert i den tro, at sidemanden klarede opgaven.

Der var straks mere ansvarsfølelse ved Tuses 2-0-scoring fra Herlufsholms defensiv. Problemet var blot, at ønsket om at tage ansvar atter udmøntede sig i en dum fejl, der førte til en let scoring for Mikkel Larsen.

Herlufsholm var en sjælden gæst i Tuses felt, og Tuse-keeper Magnus Christoffersen havde blot en enkelt redning inden pausen. Den var til gengæld også god, men det pillede ikke ved indtrykket af, at Tuse var på vej mod en sikker sejr.

Den opfattelse blev dog ændret godt og grundigt af et stærkt fightende Herlufsholm-hold, der kom ud som forvandlet til anden halvleg. Spillet var stadig ikke noget at råbe hurra for, men det var kampiveren og viljen til at løbe mange højintense meter i presset til gengæld. Med den store løbevillighed og et Tuse-hold, der pludselig spillede som en flok fantasiforladte fodboldspillere, blev det en lige kamp. Dog burde Tuse have lukket kampen endegyldigt med en scoring til 3-0 på en af flere store kontrachancer.

Da det ikke skete, kæmpede HG sig for alvor tilbage i kampen, da Janus Madsen bragede bolden i mål midtvejs i anden halvleg. Til Tuses ros skal det siges, at man på intet tidspunkt efter reduceringen gik i panik. Der var til gengæld overskud til igen at sætte sig på spillet, og da Herlufsholm igen begyndte at diske op med personlige fejl rundt om på banen blev der ikke levnet nogen chance for point til hjemmeholdet.

Tuse lukkede og slukkede med en scoring til 3-1, da der resterede lidt under 10 minutter af kampen.

Jesper Friis Halling fandt flot Nicolaj Gylling Olsen, der let kunne score til 3-1. Få minutter senere var rollerne byttet om, da Halling scorede til 4-1 på oplæg fra Olsen.

Efter kampen var det en tilfreds Freddy Andersen, der kunne gøre status over Tuses præstation.

- Vi spillede en fin kamp, og vi burde nok have lukket kampen til 3-0, men Herlufsholm bragte noget mere fysik i spil efter pausen, og det ændrede kampen lidt, men jeg er dog glad for, at vi fik lukket kampen med de sidste par scoringer, for jeg føler, at vi var det bedre hold, siger Freddy Andersen, der ikke vil klandre sine spillere for, at man ikke kunne opretholde dominansen fra første halvleg efter sidebyttet.

- Det tror jeg ikke var med vilje, men vi skabte hele tiden chancer, og vi havde egentlig meget godt styr på spillet, selvom Herlufsholm kom bedre med, siger Freddy Andersen, der fremhæver Lasse Frendrup og Jack Lin for fine præstationer.

Hos Herlufsholm var der ikke helt så muntre miner. Spillende assistenttræner Jonas Maldorf var en skuffet mand.

- Vi må ikke lave de fejl, som vi gør. Det er én ting, men jeg kunne også bare mærke allerede under opvarmningen, at vi ikke var der. Det kunne man desværre godt se i første halvleg, hvor det ikke var godt fra vores side, siger Jonas Maldorf.

På trods af en pointhøst, der fortsat lader vente på sig, så vælger han at forblive optimistisk.

- Hvis vi kan sætte en hel kamp sammen på det niveau, som vi viste i første halvdel af anden halvleg, så skal vi nok få point mod holdene i vores ende af tabellen. Der findes en del hold i rækken, der ikke har Tuses niveau, siger Jonas Maldorf.

Faktum er, at Herlufsholm stadig ikke har fået point efter fem kampe, mens Tuse med sejren er noteret for ni point.