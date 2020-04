Mikkel Steinmetz (med DM-pokalen i 2016) og Slagelse Hockeyklubs herrehold kan endnu engang kalde sig dansk mester efter en sæson, hvor der kun er spillet få grundspilskampe. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Guldet tilfaldt igen til Slagelse

Sport Sjællandske - 20. april 2020 kl. 22:27 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et dansk mesterskab er mere reglen end undtagelsen i Slagelse Hockeyklub, men årets guldmedaljer er alligevel nogle af de sjældne.

Efter fire kampe i mændenes grundspil i hockeyligaens udendørsturnering fører Slagelse Hockeyklub suverænt med fire sejre og en målscore på 24-2.

Kursen mod endnu et dansk mesterskab var altså sat, men de behøver ikke spille flere kampe for at sikre sig nyt guld.

Før weekenden besluttede Dansk Hockey Union som så mange andre forbund at stoppe turneringerne på grund af Covid-19-sygdommen og det betyder, at den nuværende stilling også er den endelige stilling.

- Jeg kan ikke mindes, vi har fået en skrivebords-titel før, lyder det fra Slagelse-veteranen Mikkel Steinmetz.

Ikke alle fire hold i mændenes liga har spillet lige mange kampe, men ifølge unionen gør det det umuligt at afslutte med samme antal kampe. Dermed får København sølv, Orient/Gentofte bronze og Team Vest (Odense) bliver nummer fire.

- Det er lidt forventet, eftersom vi lå ret godt i tabellen med maksimum point fra efteråret. Så om vi havde spillet de sidste kampe færdig, eller som det er endt nu, var det med stor sandsynlighed blevet det samme. Jeg er godt tilfreds med endnu en DM-titel, siger Mikkel Steinmetz, der i det hele taget kan konstatere, at hans klub bliver den helt store medaljesluger i denne forkortede sæson.

Udover herreholdet har Slagelse Hockeyklub også vundet guld i U10, U12 og U1w4 samt en førsteplads i mændenes 1. division (næstbedste række).

Det sammensatte kvindehold mellem Slagelse og Sørbymagle blev nummer fire i hockeyligaen. Her fik København guld, Gentofte sølv og Odin/Hørning bronze.

Slagelses mænd har endnu ikke officielt fået overleveret pokalen, men det bliver heller ikke den store, logistiske udfordring. DM-pokalen fra sidste år står nemlig allerede i slagelseanernes klubhus.

På trods af mesterskabet er Mikkel Steinmetz og holdkammeraterne alligevel lidt ærgerlig over måden, det er kommet i hus.

- Mange er ærgerlige over, at det er afgjort på denne måde, så man ikke kan få spillet. Nu er vi spændt på, hvornår vi må træne igen og komme i gang, lyder det fra den rutinerede spiller, der i stedet har brugt tiden på selvtræning og et fælles projekt i klubben.

- Vi har os rendt og gjort lidt pænt. Blandt andet har vi fået hængt nye sponsorskilte op, ryddet op i vores klubhus og omkring banen og så videre. Så er det klart til, vi får grønt lys og kan samle alle spillerne på alle holdene igen, siger Mikkel Steinmetz.

Han og holdkammeraterne på det atter nykårede mesterhold kommer heller ikke til at forsvare de danske farver ved Europa Cup i Irland. Slagelse Hockeyklub rykkede sidste år op i »Trophy«, men turneringen, der skulle have været afviklet i pinsen, er også aflyst på grund af risikoen for coronasmitte.