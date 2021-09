Se billedserie Abdi Ulad som sejrsherre i midten foran Jacob Simonsen fra AGF og Rune Bækgaard (th) fra det Slagelse-baserede Team Hechmann Sport. Foto: Christian Jørn/Dansk Atletik

Guldet i hus med dans i hovedet

Sport Sjællandske - 21. september 2021 kl. 05:52 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Danmarks bedste maratonløber og nu også en af Danmarks »modigste« dansere, Abdi Ulad fra Slagelse, viste søndag, at han er i god form ved at vinde DM på halvmaraton-distancen i København.

Den 30-årige vestsjællænder løb de godt 21 kilometer i tiden én time, ét minut og 30 sekunder, hvilket var bare tre sekunder hurtigere end Jacob Simonsen fra AGF.

Men sejren var mere suveræn, end sekunderne antyder.

- Vi var samlet frem til cirka 18 kilometer, hvor jeg trak fra med 13-15 sekunder. De sidste 200 meter kunne jeg godt øjne dem bagved, men jeg havde tid til at juble og tage det roligt, siger Abdi Ulad, der faktisk kun var ét minut og 15 sekunder fra sin personlige rekord på distancen.

- Jeg var utrolig glad, da jeg kom over målstregen, og det var faktisk lidt bedre, end jeg selv havde forventet. Det er første gang i mange år, jeg er positiv overrasket over mit løb, og jeg tænkte »skal der ikke mere til for at vinde«, konstaterer en smilende Abdi Ulad.

I fjor blev DM i halvmaraton aflyst på grund af corona, men forrige år vandt Abdi Ulad også.

- Jeg har endnu ikke tabt i København. Men jeg tror, at årsagen til det gik så godt, var, at kroppen bare skulle have ro efter OL. Der har ikke været noget stress og jeg har spist flere Toffifee, end jeg har trænet, siger Abdi Ulad, der til daglig løber for Hvidovre.

- Jeg har været udhvilet og har haft haft overskud, men grundformen er stadig bomstærk. Det betyder noget, at man ikke har så meget i hovedet, konstaterer den hurtigløbende slagelseaner.

Han fik dog fyldt en del i hovedet igen allerede mandag. Siden OL på maratondistancen, hvor Ulad blev nummer 23, har den nemlig stået på dans for den somalisk-fødte dansker. Fredag reddede han lige akkurat »livet« i omdansen i anden afdeling af tv-showet Vild med Dans. Og nu er forberedelserne så igen i fuld gang til tredje afdeling, der sendes live fredag.

- Jeg er bogstaveligt talt helt rundt på gulvet. Vi er igang med at øve cha-cha-cha. Det er måske mere mit tempo end valsen, men der er flere ting at lære, siger Abdi Ulad, der er henrykt over at være med i det populære tv-program.

- Jeg kan jo godt lide at give noget af mig selv. At stå på scenen og sige »her er jeg!« Men jeg kommer aldrig til at danse bagefter, siger han med et grin.

- Valsen kunne jeg godt lide. Cha-cha-cha hænger lidt i periferien. Men jo længere, du er med i programmet, jo kortere tid er der til at træne. Det er ikke så meget formen, der hænger, men det er hårdt for hovedet. Man skal lære at koordinere, have balance og alt det andet, siger Abdi Ulad.