Se billedserie Mathias Gryning fra Slagelse håber, at der falder en afgørelse i den verserende klagesag i løbet af denne uge. Foto: John Ringstrøm

Grynings guldhåb svinder ind efter »skuffende« weekend på Mors

Sport Sjællandske - 17. august 2021 kl. 19:30

Med kun tre afdelinger tilbage af sæsonen var der i weekenden meget på spil for landets bedste motocrosskørere, der drog til Mors i Nordvestjylland, hvor den femte af i alt syv DM-afdelinger blev afviklet på den maleriske Solbjergbane i Morsø.

I »kongeklassen« MX1 er der stadig tæt kamp om medaljerne, hvor Næstved Motorklubs, Mathias Gryning, er med helt fremme i kapløbet.

For at gøre sig forhåbninger om det samlede DM-guld, så skulle vestsjællænderen dog i weekenden helst komme hurtigere i mål end sine to direkte konkurrenter - den forsvarende DM-mester og førende Nichlas Bjerregaard fra Han Herred Motorklub og Glen Meier fra Randers Motorsport på andenpladsen.

Det lykkedes dog ikke for Gryning, som måtte tage skuffet hjem fra Nordvestjylland med en samlet placering som nummer tre på dagen og en placering ditto i begge heats, imens konkurrenterne Bjerregaard og Meier fordelte de to øverste pladser mellem sig.

- Det var en svær dag for mig, hvor jeg egentlig manglede lidt fart hele dagen. Så det var en skuffende weekend. Og der er faktisk ikke rigtig nogle undskyldninger, jeg var bare dårlig. Jeg kan jo egentlig ikke rigtig brokke mig over en tredjeplads, men det er jo sejrer, man kører efter. Og så er det i sidste ende også DM-guldet, der har været mit mål, fortæller Mathias Gryning og fortsætter:

- Det er svært at sige hvorfor, når man rammer sådan nogle dage. På det niveau vi kører på, skal vi bare presse os selv rigtig meget for at kunne følge med. Der er så nogle dage, hvor man bare har en fornemmelse af, at man ikke kan presse den så meget, som man burde. Man kan måske sige, at man mangler et mentalt overskud, lyder det fra en tydeligt ærgerlig Mathias Gryning.

»Mission DM-guld« bliver nu unægtelig svær at fuldføre for vestsjællænderen, som med kun to afdelinger tilbage af DM-løbsserien har 59 point op til Bjerregaard på den samlede førsteplads og 56 point op til Meier på andenpladsen.

En væsentlig ubekendt vil dog kunne have særdeles afgørende indflydelse på, hvilken type ædelmetal Mathias Gryning potentielt kan stå med om halsen, når sidste afdeling er blevet kørt på Nisseringen 19. september.

Der er nemlig endnu ikke faldet en endelig afgørelse i den verserende klagesag, der blev rejst af Mathias Gryning og tre andre kørere efter forrige DM-afdeling i Hedeland.

Under andensidste omgang i Hedeland-afdelingens sidste heat havde samaritflaget - der indikerer lægehjælp på banen og øjeblikkelig indstilling af løbet - været i brug af en løbsobservatør.

En stor gruppe af kørerne overså dog advarslen, da de ikke kunne se den forkert placerede flagmand - »forseelsen« resulterede dog alligevel i en diskvalifikation til Gryning og de blot tre andre kørere, som dommerne nåede at notere ned blandt de ellers mange, som overså flaget.

I kampen om DM-medaljerne stod Randers Motorsports Glen Meier, som den store vinder, da han på mærkværdig vis ikke var blandt de navne, som dommerstaben efterfølgende valgte at udelukke. Med Gryning og Bjerregaards diskvalifikationer fik Randers-køreren derfor konverteret sin tredjeplads til en førsteplads på dagen og ikke mindst 50 værdifulde point til den samlede stilling og den direkte duel med de to konkurrenter.

Den noget bizarre udvikling fik de fire diskvalificerede kørere til prompte at indgive en protest. Det officielle efterspil med behandling af klagen trækker dog i langdrag, fortæller Mathias Gryning.

- Det er under al kritik, at vi skal vente så længe på et svar. Det var forventet, at der ville falde en afgørelse inden weekendens afdeling. Det er dét, vi har fået at vide af andre, der har forstand på det. Deres undskyldning er vist, at de har haft ferie.

Ifølge Grynings oplysninger skulle der dog falde en endelig afgørelse i løbet af denne uge, og den disciplinære afgørelse er langt fra af uvæsentlig betydning for Mathias Grynings skæbne denne sæson.

- Det er ret afgørende for, hvorvidt jeg skulle ende på en tredje-, anden eller sågar førsteplads. For mit eget vedkommende er der eksempelvis også forskel på de sponsorbonusser, der udløses ved de forskellige placeringer, fortæller Gryning.

Uanset afgørelsen venter der sydsjællænderen to spændende sidste afdelinger i Esbjerg 29. august og på hjemmebane 19. september.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at køre på hjemmebane. Og den kommende afdeling i Esbjerg er også en bane, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at slutte godt af og slutte på førstepladsen, siger Mathias Gryning.

I herrernes MX2-klasse er Næstved Motorsports Magnus Smith også i hård kamp om fordelingen af DM-medaljerne med Randers Motorsports Nicklas Haagensen og Kenneth Kaalund fra Aalborg.

Efter en noget lunken weekend i det nordjyske, hvor Smith måtte tage til takke med en femte- og en syvendeplads i de to heat, så er der desværre nu længere op til konkurrenterne - Haagensen og Kaalund - som tog sig af første- og andenpladsen i begge heat.

I den samlede DM-stilling har Magnus Smith på tredjepladsen derfor nu 32 point op til Haagensen på andenpladsen og 54 point op til Kaalund på førstepladsen.

Til gengæld skal meget gå galt, hvis sydsjællænderen ikke slutter sæsonen på medaljeskamlen, da han har 55 point ned til Jakob Kjær Nielsen fra Han Herred Motorklub på den øjeblikkelige fjerdeplads.

I weekendens anden heat måtte Magnus Smith blandt andet se sig slået af klubkammeraten Kasper Dehnhardt, som snuppede femtepladsen. Dehnhardt ligger efter weekendens afdeling samlet nummer syv i MX2-klassens DM-stilling.

Næstved Motorklubs Anna Henriksen Legaard og Signe Daugaard var også taget den lange tur til Nordvestjylland, hvor de med deres henholdsvis fjerde- og femteplads i den samlede DM-stilling skulle forsøge at hale ind på rivalerne i top tre.

De to Næstved-damer kunne dog ikke få has på de tre førende kvinder i DM-stillingen, som fordelte de tre første placeringer imellem sig i begge heats.

Særligt Signe Daugaard fandt aldrig melodien og sluttede begge heats på ottendepladsen. Daugaard bevarer dog sin placering som nummer fem i den samlede DM-stilling efter weekendens race.

Her har hun 18 point op til holdkammeraten Anna Henriksen Legaard, som fortsat indtager fjerdepladsen med 78 point op til tredjepladsen.

Med kun to afdelinger tilbage så skal Næstveds motocross-kvinder derfor håbe på lidt af et mirakel, hvis de skal slutte sæsonen med DM-medaljer om halsen.

Clara Hansen fra Vordingborg Motocrossklub kom ind på 11.- og 10. pladsen i weekendens to heat.

Clara Hansen ligger derfor samlet nummer 20 i DM-stillingen.

Det skal dog bemærkes, at Vordingborg-køreren ikke deltog i sæsonens første tre afdelinger.