Se billedserie Efter 20 år som motocrosskører kan kroppen ikke holde til mere, så Mathias Gryning har besluttet at stoppe. Foto: Klaus Rasmussen

Gryning takker af på hjemmebane

Sport Sjællandske - 27. august 2021 kl. 07:40 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Søndag 19. september sætter Mathias Gryning punktum for 20 år som motocrosskører.

Beslutningen er ikke ny, men det har taget den 25-årige Næstved Motorklub-kører fra Sørbymagle lidt tid at samle mod til at offentliggøre det.

- Det har været svært at skulle sige det højt..., siger Mathias Gryning.

Egentlig er han også alt for ung til at slukke motoren for sidste gang, men kroppen kan ikke holde til mere.

Et uheld som 11-årige har resulteret i en delvist lammet højre arm, og kombineret med andre skavanker er der ingen vej udenom længere. Så efter 12 år som elitekører er det slut lige om lidt.

- På grund af min arm kompencerer jeg utrolig meget med ryggen, og efter den har været brækket - og jeg allerede er blevet opereret for diskusprolaps - kan min krop simpelthen ikke holde til, hvad den bliver udsat for på daglig basis som professionel motocrosskører, siger Mathias Gryning.

- Det er måske lidt tidligt at stoppe, men jeg bliver nødt til at tænke på, at der også er et liv efter motocross. Mit handicap har ikke gjort det nemmere at konkurrere mod Danmarks og verdens bedste, men jeg er stolt af, hvad jeg har opnået.

Mathias Gryning nævner selv sin første DM-titel og debuten som VM-kører som højdepunkterne i karrieren, der også har budt på DM-guld for hold, deltagelse i EM, Supercross og andre store mesterskaber. Men han vil gerne lige have endnu en sejr.

- Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil slutte af med at vinde mit sidste løb på Nisseringen. Det arbejder jeg hen imod, og det ville være et fedt punktum at sætte, siger han.

Når det løb er overstået, ved Mathias Gryning til gengæld ikke rigtig, hvad der venter.

De senere år har han levet af at køre motocross, så nu skal han have stykket en ny hverdag sammen.

- Jeg har lidt forskellige muligheder, som jeg ikke helt har styr på endnu. Men der er ingen tvivl om, at jeg skal blive i sporten som træner og bare hygge mig lidt, siger Mathias Gryning.