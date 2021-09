Rasmus Grosen (t.v.) scorede det afgørende mål til 3-2 i Herlev sidste weekend. Men han lagde også op til mål af den dobbelte målscorer Abdul Ouedraogo, som Grosen her krammer og forudser og håber måske kan blive slagelseanernes nye goalgetter. Foto: Claus Rasmussen

Grosen nyder nøglerolle

Sport Sjællandske - 03. september 2021 kl. 22:17 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

På trods af sine kun 23 år har slagelseaneren Rasmus Grosen allerede prøvet en del i sit fodboldliv.

Som ungt talent var han for god til at være i sin barndomsklub Slagelse B&I og derfor kaldte Danmarks måske bedste talentfabrik på det tidspunkt, Brøndby. Her var han indtil sommeren 2016, hvor Næstved Boldklub fandt den unge, rødblonde tekniker og hev ham til Sydsjælland på en lejeaftale som U19-spiller.

»De grønne« endte med at skrive kontrakt med Grosen et år senere, men desværre røg han ind i en korsbåndsskade i august 2017 i en 1. divisionskamp mod Brønshøj og var ude i lang tid.

Rasmus Grosen nåede 11 kampe for Næstved, inden han så i februar 2019 for første gang i sin seniortid røg tilbage til Slagelse B&I. Det blev dog kun til halvandet år, før en ny »grøn« klub, AB, blev hans nye arbejdsgiver.

Efter et år hos akademikerne kom han retur til sin barndomsklub i sommer og her er han for alvor tæt på at finde sig selv igen og være tilbage på det niveau, han blev hentet til Næstved for.

- Sidste sæson i AB var min comebacksæson uden tilbagefald med skader. Nu er jeg kommet ud af starthullerne igen og skal bare bygge på og fortsat spille stabilt og godt, siger den 23-årige vestsjællænder om sin vej til sin nuværende form og status.

Han har været en umådelig vigtig brik for Slagelse i denne svære sæson, hvor cheftræner Zouher Abdullatif skulle bygge et nyt hold op til en 3. division. Her er mange af modstanderne også ret så fremmede i forhold til tidligere.

- Jeg er glad for at være i Slagelse igen og spille stabilt. Det har været dejligt, og jeg har altig gerne ville være en vigtig brik og bidrage med det, jeg kan. En, som folk siger »ham kan man regne med«. Det er godt at have noget ansvar, for der er mange unge. Der er selvfølgelig Bozga, Rasmus Søe, Sebastian Olsen og Bjaldby - men så også mig selv nu, der er dem, der skal vise vejen for de unge, konstaterer Rasmus Grosen.

Abdullatif benyttede Grosen primært som back i træningskampene og de første turneringskampe, men nu er han rykket længere frem, hvor hans offensive kvaliteter kommer langt bedre til udtryk.

- Jeg spillede også mest back i AB, men det offensive ligger naturligt til mig fra mine ungdomsår. Jeg har savnet at være med i de afgørende mål-situationer. Jeg synes også, jeg har spillet dejligt stabilt og har været med, hvor det foregår, siger Grosen.

Han blev som bekendt matchvinder med et supermål til 3-2 i sidste øjeblik af udekampen mod Herlev, men det var måske også meget godt, for han »skyldte« en fra Vanløse-kampen, hvor han fra kort afstand bragede en afslutning på overliggeren.

- Jeg håber, jeg har »udlignet« den nu. Som helhed var 0-0 jo et godt resultat mod Vanløse i lyset af, at vi spillede med 10 mand i hele 2. halvleg. Men derfor ville jeg jo godt have scoret og gjort det til 1-0, siger han med et grin.

I Herlev-kampen stod Rasmus Grosen også for en assist til den dobbelte målscorer Abdul Ouedraogo.

- Med Abdul kan vi håbe, at vi har fundet den målscorer, der er god for i hvert fald syv-otte mål. Man kan i hvert fald se tegningen, siger Grosen om angriberen fra Burkina Faso, der senest har spillet i Portugal.

- Ellers har målene været fint fordelt på os andre, og vi skal selvfølgelig også bare have kynismehatten på og udnytte chancerne, når de opstår, siger Rasmus Grosen, der efter sit afgørende mål mod Herlev måtte lade sig skifte ud efter en »jubelskade« i knæet.

- Det var vist mere en kombination af træthed og at vi havde været hele følelsesregistret igennem med to føringer forinden. Når der var så kort tid tilbage, var det bedst at lade en ny, frisk mand komme på banen, lyder det fra offensivspilleren, der igen spillede en halvleg ude i pokalnederlaget til Marienlyst.

- Den kamp ville vi jo også gerne have vundet. Vi går altid ind for at vinde. Men præstationen var der ikke, siger Grosen, der nu sammen med holdkammeraterne kan koncentrere sig om 3. division, hvor VSK Århus kommer på besøg lørdag.

- Det er jo første kamp med åbning for mange tilskuere igen, så det håber vi på. Det er selvfølgelig op til holdet at spille godt og vise sige frem, så folk hører godt om os i avisen og så videre, så de vil komme på stadion og støtte os, konstaterer Slagelse-nøglespilleren, der naturligvis gerne vil gentage matchvinderrollen igen.

- Det ville da være passende. Men vi ved, at VSK er et fysisk hold, så vi skal udfordre dem med fart og dybdeløb, mener han.

Slagelses 3. divisionskamp hjemme mod VSK Århus spilles lørdag klokken 15.