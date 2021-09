Rasmus Grønne, der her rives i trøjen af ABs Yonas Nielsen i en kamp i 2018, nåede 52 divisionskampe i Slagelse-trøjen. Før det var han med til at rykke op fra sjællandsserien, men han har også tidligere vundet både U15- og U19-pokaler med SBI. Til venstre ses hans nuværende holdkammerat i Frem, Jakob Skovgaard, mens Patrick Venzel (th) nu er i Næstved. Foto: John Ringstrøm

Grønne klar til gensyn

Sport Sjællandske - 25. september 2021 kl. 09:02 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

4. juli 2020 blev foreløbig sidste punktum sat i Slagelse B&Is røde fodboldtrøje for Rasmus Grønne Jensen.

Den store midterforsvarer og hans holdkammerater sluttede sæsonen af ved at spille 1-1 ude mod Dalum og med det resultat reddede vestsjællænderne lige akkurat livet i den daværende 2. division.

I den følgende sommerpause skiftede Rasmus Grønne til Frem, men her gik første sæson ikke helt resultatmæssigt som planlagt. Arbejderklubben klarede ligesom slagelseanerne ikke »cuttet« til den nye 2. division og derfor er de nu begge placeret i den nye 3. division, hvor de tørner sammen søndag på Harboe Arena.

- Det bliver sjovt at vende tilbage og spille på stadion. Det er et fedt sted at spille. Og det er også dejligt, at jeg ikke har mere end 300 meter til kamp, siger Rasmus Grønne.

Han bor stadig i Slagelse, men læser til fysiotereapeut i Næstved og spiller altså fodbold i Valby. En triangel han har været i gennem det sidste halvandet år.

- Ja, jeg får kørt nogle kilometer, men indtil videre er det fint, siger Grønne.

Den 27-årige vestsjællænder forlod SBI på et tidspunkt, hvor han ikke helt følte, det kørte, som det skulle i klubben.

- Der var nogle udfordringer i SBI tilsidst. Da jeg så kendte nogle, der spillede i Frem, og de samtidig kontaktede mig, ville jeg prøve det af. Det var så ikke helt efter planen, at vi rykkede ned i 3. division, men nu ligger vi jo heldigvis godt til igen, og vil gå efter andenpladsen. FC Roskilde er jo nok rykket fra på førstepladsen, mener Rasmus Grønne.

Han er med sine 27 år en af de ældste og mest rutinerede på Frem-holdet, som også tæller de to andre tidligere SBI-spillere Jakob Skovgaard og Jacob Pind. SIdstnævnte er anfører. Arbejderklubben har også i sommerpausen fået tilgang af den tidligere Næstved-spiller, 19-årige Rasmus Fugl, der mest gjorde sig på sydsjællændernes ungdoms- og U23-hold.

- Vi spiller lidt for mange uafgjorte kampe. De sidste tre kampe i træk er endt uafgjort. Vi er ikke effektive nok i begge felter og får ikke lukket kampene i de sidste 10 minutter, konstaterer Rasmus Grønne.

Frem ligger inden søndagens kamp mod Slagelse på tredjepladsen med 13 point for otte kampe mod Slagelses otte point for ligeså mange.

Mødet med sit gamle stadion, hvor Rasmus Grønne har oplevet både op- og nedture siden sin divisionsdebut i 2018. Noget af det sjoveste har formentlig været de to oprykninger i træk fra sjællandsserien til 2. division, hvor han fejrede triumferne med blandt andre de nuværende SBI-kulturbærere Rasmus Søe og Mathias Bjaldby.

- Det ser også ud til, at Slagelse har det svært i denne sæson. Der er også mange unge spillere på holdet. Men det bliver ikke nogen let kamp, for SBI er garant for at kæmpe godt, siger Rasmus Grønne, der dog ikke vil give ved dørene mod sine gamle klubkammerater.

- Vi kommer for at vinde. Vi har ikke råd til endnu en uafgjort og skal have de tre point for at hænge på i toppen, lyder det fra den 1,94 meter høje forsvarsklippe.

Frem kommer også med et frisk pokalnederlag i bagagen. Torsdag aften tabte de hjemme 0-3 til AGF i en kamp, hvor Grønne blev skiftet ind med et lille kvarter igen.