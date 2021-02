Grønbechs første og Skifters andet

- Vi var et par stykker, der godt kunne tage guldet. Det ville afhænge af dagen. Men det lå indenfor rækkevidde, så der skulle ikke ret meget til for ikke at vinde. Vi lå også ret tæt indtil længespring, hvor jeg havde et godt spring, mens hende, der lå nummer to, havde et knap så godt spring. Herefter var guldet næsten sikkert. Jeg skulle »stivne« på 800-meteren for ikke at blive dansk mester, konstaterer Nickoline Skifter.