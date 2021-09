Se billedserie Nikolaj Grønbech har vist særdeles lovende takter for fremtiden i den nu veloverståede atletik-sæson. Foto: Dansk Atletik/DAF Foto: Thomas Windestam DECA Text&Bild

Grønbech satte punktum for sæsonen med to guldmedaljer

Sport Sjællandske - 15. september 2021 kl. 21:08

Den blot 19-årige mangekæmper fra Slagelse, Nikolaj Grønbech, vandt på imponerende vis guld i syvkamp i sin seniordebut ved de danske indendørsmesterskaber tilbage i februar.

Sidenhen har sæsonen blandt andet budt på en 11. plads ved U20-EM i tikamp i Tallinn, en ottendeplads ved U20-VM i Kenya og altså senest tre medaljer, da Danmarksmesterskaberne i atletik for U20-aldersgruppen blev afviklet i weekenden.

Selvom den vestsjællandske atletikudøver i internationale sammenhænge kun gør sig i tikamp, så rakte Grønbechs evner i 110 meter hækkeløb og i stangspring således rigeligt til at vinde DM-guld i begge enkeltstående discipliner.

Foruden de to guldmedaljer blev det også til en bronzemedalje i spydkast samt en personlig rekord i guld-110 meter hækkeløbet - med 0,1 m/s »for meget« medvind i ryggen, så kunne den rekord dog, ifølge atletikkens regelbøger, ikke få lov at stå.

- Det var rigtig fint. En god måde at slutte sæsonen af på, lyder det fra hovedpersonen.

Grønbech fik dog ikke lov til at brilliere i favoritkonkurrencen - tikamp - som blev afviklet tilbage i august samtidig med, at han i Afrika deltog ved U20-VM i selvsamme disciplin.

Til trods for de utvivlsomt gode muligheder for en guldmedalje til Grønbech ved U20-DM i tikamp, så ville vestsjællænderen, der til dagligt er tilknyttet atletikklubben Sparta på Østerbro, dog alligevel ikke bytte deltagelsen ved VM ud med de danske mesterskaber.

- Vi troede jo i lang tid, at VM ikke ville blive til noget på grund af corona, så det var bare virkelig en fed og lærerig oplevelse at kunne få lov at være med til det ligesom med EM. Det har været superfedt at kunne få lov til at komme ud og repræsentere Danmark, lyder det fra Nikolaj Grønbech.

Grønbech måtte - til trods for sin seedning som 5'er og egne forhåbninger om en medalje - tage til takke med en ottendeplads ved U20-VM i den Kenyanske hovedstad, Nairobi.

Særligt en diskvalifikation i sjette disciplin - 110 meter hækkeløb - og dermed 0 point til det samlede regnskab blev dyr for Slagelse-drengen.

- Jeg mistede balancen over femtehækken, som gør, at jeg falder. I frustration over det skubber jeg så til hækken efterfølgende. Det gør så, at jeg blev diskvalificeret af dommerne. Jeg kom dog alligevel så langsomt over målstregen grundet styrtet, at jeg ikke ville have fået nogen point, så det havde ikke nogen resultatmæssig betydning på den måde, forklarer han.

Med diskvalifikationen i første disciplin på tikampens andendag, så forsvandt også vestsjællænderens medaljechancer.

De resterende fire discipliner blev derfor mere eller mindre en »gratis omgang« for Grønbech, som dog i stedet for fik lært værdifulde sider om sig selv og den mentale tilstands betydning for hans præstationer.

- Det hele var desværre spildt efter diskvalifikationen, men det betød så også, at jeg var meget mere afslappet i de sidste konkurrencer. Jeg følte slet ikke det der pres, og det hjalp virkelig positivt på mine præstationer. Så den oplevelse er helt klart noget, jeg vil prøve at tage ved lære af, hvor jeg vil prøve at arbejde videre med det mentale, så jeg kan blive bedre til at finde den ro under konkurrencerne, som jeg oplevede der, lyder det velovervejet fra Grønbech.

Efter weekendens DM er udendørssæsonen - og dermed sæsonen - slut for Nikolaj Grønbech, der velfortjent har indledt tre ugers afslapning, inden grundtræningen påbegyndes frem mod de første indendørsstævner i januar.

Foruden de stærke resultater, så er det i sæsonens løb også blandt andet blevet til nye personlige rekorder i disciplinerne spydkast og udendørs stangspring for vestsjællænderen, der derfor kan tage masser af positive takter med ind i den kommende sæson.

- Det har helt klart været det bedste år for mig nogensinde. Jeg har generelt fået løftet mit niveau, så det lover rigtig godt for de kommende år, hvor jeg håber at fortsætte udviklingen, lyder det fra ambitiøse Nikolaj Grønbech, som fortsat vil fokusere på tikampen.

- Selvom jeg nok godt kunne klare mig i nogle af de enkelte discipliner, så føler jeg helt klart, at jeg kan komme længst med tikampen. Og det er også bare det, jeg synes er sjovest inden for atletik. Hvis jeg fortsætter udviklingen, så føler jeg også det er realistisk, at jeg kan komme med til de store mesterskaber som OL og VM i fremtiden, slutter Slagelse-drengen