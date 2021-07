19-årige Nikolaj Grønbech (i midten) »snød« de rutinerede mangekæmpere og vandt guld ved de danske mesterskaber i indendørs syvkamp tilbage i februar. Foto: Christian Jørn

Grønbech er fit og klar til EM

Sport Sjællandske - 16. juli 2021 kl. 10:27 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Den blot 19-årige mangekæmper fra Slagelse, Nikolaj Grønbech, vandt i sin seniordebut ved de danske indendørsmesterskaber tilbage i februar på imponerende vis guld i syvkamp.

Det er derfor med masser af optimisme, at den unge vestsjællænder i morgen indleder U20-EM i tikamp i Tallinn - en konkurrence, der strækker sig over to dage.

Slagelse-drengen er seedet som nummer 12, men han tror på mere end det.

- Jeg har en forventning og forhåbning om at ende i topti. Men det vigtigste bliver egentlig bare at få en god oplevelse med hjem og få noget erfaring, som jeg kan tage med videre i karrieren. Så det er lige så meget et skridt i en læringsproces for mig, forklarer Nikolaj Grønbech.

Vestsjællænderens helt store forcer ligger i favoritdisciplinerne spydkast og stangspring.

Hvis det skal ende med et toptiresultat, så er det derfor specielt i én anden gruppe af discipliner, hvor der skal findes noget ekstraordinært frem hos Grønbech.

- Det er ikke fordi, at jeg langt bag de andre i løbedisciplinerne, men hvis jeg skal hente noget, så er det der, jeg skal gøre det, siger Nicolaj Grønbech, der til daglig repræsenterer den traditionsrige københavner-klub Sparta, som næsten er altdominerende indenfor dansk atletik.

Ligesom i Danmark ligger sommervarmen tungt over den estiske hovedstad i disse dage.

Det er dog ikke noget Nikolaj Grønbech frygter vil hæmme ham under weekendens kræftanstrengelser.

- Vi kom herned i tirsdags, og der har de sidste dage været 32 grader inde på stadion, så det er hjernedødt varmt, og det skulle fortsætte i weekenden. Men jeg har prøvet noget lignende under en tikamp i Aserbajdsjan for to år siden, og der gik det faktisk ret fint. Så jeg er ikke så nervøs for det, fortæller den 19-årige vestsjællænder og fortsætter:

- Jeg har købt masser af vand, så jeg ikke kommer til at stå og mangle det imellem konkurrencerne. Og ellers handler det om at få spist en masse mad, og have noget ekstra med ud på stadion, så man ikke ender med at gå sukkerkold.

Nicolaj Grønbech er den eneste dansker, der stiller op i tikampen. Alligevel har han stadig følelsen af at være afsted som et hold.

- Disciplinerne er jo individuelle, så vi tager kun ud og hepper på hinanden, hvis det lige passer med vores egne konkurrencer og restitution. Men der er alligevel en god holdstemning, og vi mødes hver aften på hotellet for lige at få en briefing om, hvad der skal ske næste dag. Så man har følelsen af at være et team og et landshold, som vi jo er, siger Grønbech.

Efter den kommende weekends strabadser behøver den talentfulde atletikudøver ikke gemme rejsetasken alt for langt væk.

Allerede i midten af august venter der nemlig et U20 VM i Kenya, hvor Nikolaj Grønbech allerede er kvalificeret.

Pandemien og den lange rejse til Afrika betyder, at der forventes en del afbud til verdensmesterskabet, hvorfor vestsjællænderen allerede nu øjner et godt resultat i august.

- Blandt andet Norge har nogle rigtig gode tikæmpere, som ikke tager derned. Vi må se startlisten, når vi kommer tættere på, men det kunne da være fedt, at kunne kæmpe med, hvor det er rigtig sjovt der, lyder det fra Nikolaj Grønbech.

Selvom den 19-årige Sparta-atlet endnu ikke er officielt udtaget af Dansk Atletik Forbund til det landshold, som til august drager til Afrika, så synes det kun at være en formalitet, hvis der vel og mærke ikke kommer sygdom eller en skade i vejen.

I første omgang ligger fokus dog på weekendens europamesterskab. Og her skal der krydses fingre fra på lørdag klokken 08.25 dansk tid, hvor slagelseaneren med de øvrige tikæmpere lægger »hurtigt« ud med 100 meter løbsdisciplinen.