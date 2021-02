Martin Jensen havde et fint frisparksforsøg, som blev reddet til hjørnespark. Slagelse magtede ikke at score i træningskampen mod Dalum, som vandt 3-0. Her er Jensen i aktion mod Holbæk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Graverende fejl gav testnederlag

For Slagelse B&Is vedkommende skal man være glad for, at der stadig er nogle uger til premieren mod Næstved. Der blev nemlig begået en del af den slags fejl, der ikke er råd til i en turneringskamp, da vestsjællænderne testede formen hjemme mod Dalum.

Monty's holdkammerater var heller ikke rigtig kommet ud til kampen, mens gæsterne fra Dalum viste, at de uden tvivl er et godt hold med nogle dygtige individualister. Ovenikøbet dirigeret bagfra i forsvaret af deres nye spillende assistent, Christian Overby, der er skiftet fra netop Slagelse.

Alligevel blev det 0-3 kort før pausen direkte på et frispark, som Monty ikke formåede at redde.

Efter pausen blev billedet et andet. Slagelse overtog kontrollen, men magtede nu ikke at få bolden ind bag Dalums velspillende målmand. Tættest på var Frederik Christensen, da han et par minutter efter pausen til stor fortvivlelse for sig selv og alle andre stod nær stregen og headede et hjørnespark på stolpen istedet for i tomt mål.