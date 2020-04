Jacob Skov Olesen i aktion i en divisionskamp på hjemmebanen i Næstved Golfklub i sidste sæson. Han spiller stadig for sydsjællænderne, men skifter til gengæld hold i USA - fra Ranger College til Texas Christian University. Foto: Claus Rasmussen

Golf-talent rykker et niveau op

Sport Sjællandske - 21. april 2020 kl. 07:58 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ét år på juniorcollege. Det var alt, hvad Jacob Skov Olesen fra Næstved Golfklub skulle bruge for at sikre sig en aftale med en af de store golfhold i USA.

Når det nye skoleår begynder på den anden side af sommerferien og corona-nedlukningen, flytter den 20-årige dansker fra Ranger College og cirka 150 kilometer østpå til Texas Christian University.

TCU i Fort Worth har mere end 10.000 elever, og Jacob Skov Olesen glæder sig til at blive en af dem.

- Det var faktisk mig selv, der kontaktede dem, og så gik det hurtigt, siger Jacob Skov Olesen.

I forvejen spiller fynboen Gustav Frimodt for TCU, og han var med til at bane vejen for, at de to nu bliver holdkammerater.

Jacob Skov Olesens resultater fra sin første sæson i USA talte dog næsten for sig selv. Tre sejre blev det til undervejs, og desuden kunne han notere både anden- og tredjepladser.

- Nu skal jeg spille meget større turneringer, men jeg vil selvfølgelig prøve på at fortsætte med at vinde, siger Jacob Skov Olesen med et grin.

- Men i starten handler det nok mest om lige at falde til, siger han.

Efter planen begynder det nye skoleår i USA i midten af august, og allerede et par uger senere venter sæsonpremieren.

Og den vil Jacob Skov Olesen meget gerne med til.

- Vores første turnering spilles på Pebble Beach, så jeg håber virkelig, jeg kan kvalificere mig til holdet, siger han om chancen for at spille den legendariske bane i det sydlige Californien.

Senere på sæsonen venter der blandt andet en turnering på Hawaii, og i det hele taget kan Jacob Skov Olesen se frem til en række store oplevelser.

- TCU har en fantastisk kalender, og det var også vigtigt for mig, hvilke turneringer, jeg fik mulighed for at spille, siger Jacob Skov Olesen.

- Alle de turneringer jeg spillede på Ranger College var i Texas - bortset fra én, der var lige over grænsen i New Mexico. Nu bliver det noget helt andet, og det bliver 30-40-50 niveauer op i banestandard, siger han.

Træningsfaciliteterne på TCU er også bedre, end Jacob Skov Olesen er vant til, og det har han tænkt sig at udnytte til at blive en bedre golfspiller i løbet af de kommende tre år - sideløbende med sin kommunikationsuddannelse.

- Man bliver også bedre af at blive presset, så man hele tiden udvikler sig. Det hjælper ikke noget, hvis man altid er den bedste, og sådan havde det måske været, hvis jeg var taget tilbage til Ranger College, siger Jacob Skov Olesen, der også har sportslige ambitioner med sit nye hold.

- Hvis vi gør det godt, så kan vi komme til at spille med i Nationals (mesterskabsfinalen, red.). Vi har et meget ungt hold, og i sidste sæson var seks ud af ti spillere førsteårsstuderende, og der var ingen sidsteårs. Så om et år eller to er vi nok endnu bedre, siger den talentfulde spiller.

Herhjemme var Jacob Skov Olesen sidste år med til at spille Næstved op i 1. division, men tiden vil vise, om han når at spille nogen kampe for sydsjællænderne inden afrejsen til USA.

Sæsonpremieren i begyndelsen af maj er udsat på grund af coronaen.

De hjemlige klubber er dog åbne, og i weekenden var Jacob Skov Olesen en tur rundt på hjemmebanen i Næstved.

- På mandag starter jeg på arbejde. Jeg skal være greenkeeper i Københavns Golf Klub, og så skal jeg ellers bruge sommeren på at spille og træne, siger Jacob Skov Olesen, der godt ved, hvad der skal arbejdes særligt på..

- Spillet omkring green og course management (taktik, red.) er mine stærkeste sider. Men nogle af mine jernslag kan godt blive lidt »løse«, jeg skal også kunne slå bolden tættere på hullet med mine wedges - og så ville jeg da også gerne slå 10 meter længere fra tee, siger Jacob Skov Olesen.