Onsdag spillede Niels Lindegaard Sørensen prøverunde i Oak Tree Country Club i Oklahoma, USA, og torsdag tog han hul på sin første turnering som professionel golfspiller. Privatfoto

Golf-talent bliver professionel i USA

Sport Sjællandske - 27. august 2021 kl. 07:15 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er næsten 65.000 dollars på spil i årets udgave af golfturneringen Oklahoma Open, og dem håber Niels Lindegaard Sørensen fra Korsør at få del i.

Den 24-årige vestsjællænder flyttede til USA i 2015 for at spille college-golf, og nu er det tid til næste skidt.

Så i denne uge debuterer han som professionel i turneringen i Oak Tree Country Club - et par timers kørsel fra hjemmet i Lawton.

- Jeg har gået og leget med tanken i noget tid, og pludselig var der nogle sponsorer, der var klar til at hjælpe med penge til både turneringsindskud, benzin, flybilletter og andre udgifter. Så det kunne jeg ikke sige nej til, siger Niels Lindegaard Sørensen.

Korsoraneren er blevet godkendt til at spille med på den såkaldte All Pro Tour i Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas og Louisiana. Derudover regner han med at deltage i en række kvalifikationsturneringer til det næstbedste niveau i USA - Korn Ferry Touren.

- Alene turneringsindskud kommer til at koste cirka 20.000 dollars for en sæson, og alt i alt regner jeg med, at skulle bruge 50.000 dollars (cirka 315.000 kroner, red). Men de penge er stort set på plads, siger en glad Niels Lindegaard Sørensen.

Oklahoma Open er en slags prøveballon for den nye karriere, der først begynder for alvor i starten af 2022.

- Så det her er en lille opvarmningsturnering for mig, men målet er, at spille det bedste jeg kan, klare cuttet og tjene min første præmiesum, siger Niels Lindegaard Sørensen.

Det er kun de 40 bedste af de 110 deltagere efter anden runde, der går videre til finalen og får del i pengene.

Vinderen snupper hele 10.000 dollars, mens nummer 40 står til at modtage 670 dollars - cirka 4.000 kroner.

Fra årsskiftet venter endnu større indtjeningsmuligheder for Niels Lindegaard.Turneringerne på All Pro Tour har nemlig en garanteret førstepræmie på 20.000 dollars.

Og længere ude i fremtiden håber han at spille med om de helt store summer på sportens øverste niveau.

- Det store mål er PGA Touren, men der er lige nogle trin op, før jeg er der. Næste step op er den lidt større Form Tour eller Mackenzie Touren i Canada, siger Niels Lindegaard Sørensen.

- Jeg går efter at få en karriere ud af det, og hvis jeg ikke troede på, at det kunne lade sig gøre, så havde jeg ikke gjort det. Nu har jeg et setup på plads, så nu går jeg efter det.

I foråret forsøgte Niels Lindegaard Sørensen at kvalificere sig til US Open, der er en af golfsportens mest prestigefulde turneringer.

Det lykkedes dog ikke, for han blev ramt af en knæskade under kvalifikationsturneringen.

- Jeg havde halvanden måneds god genoptræning, men jeg spiller stadig med en knæbind på som støtte. Det er mere af mentale end fysiske grunde, siger Niels Lindegaard Sørensen.

- Uheldet skete faktisk på den samme bane, som jeg skal spille i denne uge. Det var også en af grundene til, at jeg valgte den her turnering. Jeg vil gerne lige ud og vise, at det godt kan lade sig gøre at slå et slag på det hul uden, at knæet går af led.

Mens Niels Lindegaard Sørensen indtil videre har småt med gode minder fra Oak Tree Country Club, ser det noget anderledes ud med den gamle hjemmebane i Korsør Golf Klub.

- Jeg har jo spillet der, siden jeg var 11 år, og jeg vil gerne give noget tilbage til klubben, når jeg er hjemme, siger Niels Lindegaard Sørensen, der dog ikke nåede nogen kampe for førsteholdet i 1. division i år.

- Jeg skulle faktisk have været hjemme i sommer, men på grund af min Green Card-ansøgning (opholdstilladelse i USA, red.) måtte jeg ikke rejse. Men måske kommer der en mulighed næste år, siger han.

Til gengæld er det ikke lige op over, at han flytter hjem til Korsør igen.

- Det kan godt være, vi skal tilbage til Danmark på et tidspunkt. Men nu tager vi nogle ekstra år herovre, og hvis jeg kommer på PGA Touren, så giver det jo mest mening at bliver her, siger Niels Lindegaard Sørensen, der er forlovet med amerikanske Hannah Anderson.