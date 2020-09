Godt første skridt på vejen mod 2. division

Slagelse Badminton Klubs træner Simon Kamper er ikke bleg for at udråbe sit hold som det stærkeste i den indledende pulje i 3. division, og foreløbig har han noget at have påstanden i.

- Vi gik efter en sejr på 8-5, så det var et godt resultat mod det næststærkeste hold i rækken. Vores selvforståelse siger, at vi er det bedste hold, og det er i år, vi virkelig vil give den et skud for at komme i 2. division. Om det så lykkes, er en anden snak, siger Simon Kamper.